普生股東會通過私募案 盼引進策略性投資人

普生（4117）今（16）日舉辦2023年股東常會，由總經理林孟德主持，並通過辦理私募普通股案，預計發行不超過1萬張，且授權董事會，自股東會決議之日起一年內分二次辦理。公司表示，此次私募案除了有助於普生充實營運資金外，亦期與國內外廠商進行技術合作或策略聯盟、引進價值投資人等機會。

普生2022年合併營收為3.7億元，受到新冠肺炎疫情逐步趨緩，且全球各國對於新冠肺炎疫情政策亦陸續開放，使集團旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、以及核酸萃取劑等產品訂單銷售表現較前一年度減少，短期影響集團整體產能稼動率表現，使2022年稅後淨損5,381萬元、每股稅後損失0.89元。

展望未來營運，普生表示，將透過積極深化旗下精準檢測、液態活檢、CDMO(委託開發及生產)、檢測服務、P113抗菌胜肽藥品等五大核心業務領域，持續朝精準大健康趨勢邁進。一方面，普生仍持續深化分子診斷和液體活檢、癌症診斷等相關技術研發，且看好AI Scanner(AI 醫療掃描器)等技術、設備需求及銷售成長動能挹注，另一方面，亦積極規劃參加全球生技醫療相關重要展會，有效奠定良好業務接單機會、以及擴增國外經銷代理商合作機會，有助於創造未來營運正面效果的挹注。

普生並於竹北AI智慧園區規劃打造擁有九大中心的普生AI園區廠辦大樓，目標於2024年下半年完工，除了有助於擴大旗下精準檢測、液態活檢業務之營運規模，亦有望與既有位於新竹科學園區的竹北廠達到資源整合互補、完善佈局大健康領域等效益。