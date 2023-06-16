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中鋼董座翁朝棟：導入AI智能製造 鋼化聯產商機800億

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼董座翁朝棟：導入AI、智能製造，鋼化聯產商機800億元。記者林政鋒攝影
中鋼董座翁朝棟：導入AI、智能製造，鋼化聯產商機800億元。記者林政鋒攝影

中鋼（2002）今（16）日股東會，董事長翁朝棟說，中鋼新願景「智慧創新」是重點，目前生產線積極導入AI、智能製造，初期已創造12億元效益，與石化業合作的鋼化聯產商機更高達800億元，前景璀燦。

中鋼股東發言指出，目前與AI沾到邊的企業股價都大漲，很多百元以上甚至上千元，而中鋼很多年前就導入AI與工業4.0，但股價則只有29元、30元，想了解相關進度。

翁朝棟風趣的說，不知道股東要談股價的問題，「不然我就穿皮衣來」引起全場會心的笑聲。

翁朝棟表示，中鋼新願景除了節能減碳外，就是導入AI智能製造，全面盤點生產線控制點，「能導入AI就導入AI」，智能製造初期收益12億元。

此外，為智慧節能減碳，中鋼與多家石化業合作的「鋼化聯產」，捕捉到的一氧化碳與二氧化碳能產製多項石化產品，商機高達800億元。

翁朝棟指出，凸顯碳中和雖然帶來挑戰，也同時創造商機。

中鋼 AI 股東會

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