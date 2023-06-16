唐鳳拜會英創新科技部 交流三議題拓展未來合作機會

數位發展部長唐鳳於英國當地時間14日拜會英國創新科技部（Department for Science, Innovation and Technology, DSIT）副部長保羅．史考利（Paul Scully），雙方討論資料治理、數位簽章與雲端政策，並同意繼續拓展未來合作機會。

唐鳳指出，資料自由流通可信是跨境協作的首要任務，唯有在保障人權的前提之下，推動隱私強化技術、輔導電商及物流業者全面導入，才能降低個資外洩風險，並賦予無個資數據自由流通可信的基礎，雙方也皆同意先進創新與推動資料取得與使用的重要性，包括隱私強化技術。

會中，雙方就數位簽章進行了初步之意見交流討論。唐鳳說，台灣在2000年即推動《電子簽章法》，已有成熟的憑證運作機制，數位部作為主管機關，正致力研析如何運用數位憑證技術，推動與他國平等互惠、相互承認的數位簽章，以增進我國與世界各國商務活動的便捷性。

此外，唐鳳表示，我國為強化數位韌性，逐步推動將非涉及機敏資料的系統，透過雲端進行備援，使各機關能提供給民眾更彈性、便利、安全的服務環境。最後，唐部長希望，雙方於未來可進一步交流和合作，共同應對新興挑戰，實現全民數位韌性。

同日下午，數位部訪團也前往拜會英國政府數位服務辦公室(Government Digital Service, GDS)，雙方就開放原始碼數位公共建設、數位身分識別、生成式人工智慧等議題進行交流。

唐鳳說，英國在政府服務設計上具有完整制度，此次拜訪交流獲益良多；另一方面，GDS則對台灣在資料治理上的豐富經驗表示印象深刻。唐部長歡迎雙方能有更多交流，共同促進兩國未來在政府服務的數位合作。