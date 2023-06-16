房價已在跌為何央行仍要打 房仲揭價跌真相

央行昨無預警宣布第五波房市管制措施，針對自然人特定地區第二戶購屋貸款，新增最高貸款不得超過七成。許多人不解，房價不是已在走跌，為何央行還要出手?

東森房屋研究中心資深研究員莊思敏分析，實價登錄數據確實可以看到各地均價有下降趨勢，但一來與前幾年動輒2、3成以上漲幅相比，目前下修幅度可以說是杯水車薪，整體來看，目前台灣房價仍處於歷史高檔。

更重要的是，在實務中，大部分建商和屋主對價格仍然相當堅持，之所以會出現房價均值回落，主要還是因為高總價案件的交易量減少，買氣大量集中在單價相對較低的案件上面，因而拉低了平均值。

莊思敏表示，下半年進入傳統房市旺季，再加上種種房市利空訊息逐漸被市場淡化，剛需買盤有望遞延出籠，房市交易量能不排除重新升溫的可能，為了保證台灣房市可以繼續朝向「軟著陸」的方向發展，同時也為了避免在總統大選之前，房市風雲再起，引起民眾質疑政府打炒房的決心，所以政府勢必要做出一些動作來調控市場。

莊思敏表示，政府調控房市的做法通常有兩種，一是利率，二是政策。現在全球景氣都處於相對趨緩的狀態，在此情況下，如果央行繼續升息，恐怕會讓民眾的消費行為和投資行為進一步受到壓縮，從而影響整體的經濟復甦。

因此即使目前台灣的通膨壓力依然客觀存在，但央行也只能先暫緩升息的步伐。既然現階段很難繼續通過升息的方式來調控市場，那搬出新一輪政策管制措施自然就是意料之內。