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上半年業績領先指標不佳？54%企業發端午獎金五年新低

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

準備過端午節了！根據yes123求職網今（16）日發布的最新調查顯示，有五成四的企業透露，今年「會發放」端午獎金，比例不僅低於去年的59.1%，且為五年新低。

企業預計發放的「端午獎金」，平均金額落在1,221元，也少於去年的1,275元，更低於前年的1,325元，以及2020年的1,365元，還有2019年的1,376元，同樣是五年以來的新低。

同時換算下來，合計有24.8%的企業表示，今年「會發放」端午禮品給員工，比例略高於去年的24.5%。如果「會發放」，在可複選狀況下，企業偏好的前五名依序為：「傳統粽子禮盒」(37.5%)、「甜點或餅乾、零嘴禮盒」(35.1%)、「鳳梨酥或蛋黃酥」(28.7%)，以及「公司自家產品或服務」(25.9%)、「冰粽、點心粽禮盒」(21.5%)。

相形之下，企業對於「公務往來」的客戶、合作(協力)廠商，或是官方與民間團體，送禮意願又是如何呢？

yes123求職網此次調查發現，仍有四成四的企業指出，今年「對外」會贈送端午節禮品，比例低於去年的46.6%；至於預算部份，平均每份禮物為922元，也少於去年的937元。

至於企業「公務對外」送禮方面，在可複選狀況下，最熱門的前五名分別為：「甜點或餅乾、零嘴禮盒」(47.3%)、「傳統粽子禮盒」(45.3%)、「冰粽、點心粽禮盒」(41.3%)，以及「百貨、超商禮券」(38.3%)、「綜合水果禮盒」(33.4%)。

只是每家企業的「收禮文化」，卻也不太一樣，由yes123求職網的調查發現，合計有46.5%是規定對外(公務往來)，自己的員工「完全不可以收端午禮」：其中25.4%屬於「僅有口頭約束」；21.1%屬於「有明文規定」。

代表其餘53.5%的公司是「可以收端午禮」，而且又分成：39.3%屬於「沒有金額、數量限制的明文規定」；14.2%屬於「有金額、數量限制的明文規定」。

綜觀前述的調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌表示，由於時序將進入夏季，「端午獎金」被視為「上半年業績」的「領先指標」之一：如果端午節發放的獎金增加了，代表「半年報」也有機會跟著成長；若全年度「三節獎金」也同步成長，預估企業營運，有機會從年頭暢旺到年底。可惜在今年上半年，因為經濟成長率不理想，加上面臨通膨壓力，導致資方對於獎金的發放，恐怕呈現保守趨勢。

上述端午禮金發放調查，是由yes123求職網於2023年6月1日到6月13日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲(含)以上，且目前有工作的會員，有效問卷共1,305份，信心水準為95%，

求職 端午節

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