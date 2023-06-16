平均地權新制7月上路 建商籲：避免2大亂象
平均地權條例子法修正案七月上路，大台中不動產開發商業同業公會呼籲，政府應避免2大亂象，包括投資客因預售屋換約不溯及既往，恐造成房市紛亂，呼籲交屋後才可以轉售，以及檢舉獎金制度易形成新亂源，恐讓台灣淪為「全民皆檢舉達人」，應有所限制。
公會表示，亂象一為預售屋換約不溯及既往，建設公司因應建築成本不斷上升，調高售價，投資客先前房子買的比較便宜，手握籌碼多，易造成市場混亂。建議實施日起預售屋即不得轉售，在交屋後才可以轉售。
平均地權條例子法修正案重罰炒房行為，最高可處5000萬元，增訂檢舉獎金制度，民眾向地方政府提出檢舉經查證屬實，將以實收罰鍰發給30%、上限1000萬元的檢舉獎金。
公會認為，單一件檢舉獎金最高為1000萬元，民眾四處實名檢舉可能一年有上千萬檢舉獎金，被檢舉的建商就要被政府天翻地覆調查，不堪其擾，社會充滿仇恨值、互相猜疑，造成社會亂源與衝突，建議每年檢舉獎金不得超過檢舉人的年收入或平均國民所得，否則不符比例原則。
公會表示，私法人買屋需政府審核，這算是「全世界最奇怪的法令」，國內很多政策抄襲中國大陸。結果中國大陸房地產打房力道過猛，現在想要搶救都很困難。提醒台灣不要步入中國大陸的後塵，建議政府應回歸憲法，保障人民財產權與買賣權。
公會理事長王至亮說，子法規定預售屋及新建成屋換約，包括本人因非自願離職且逾6個月未就業；本人或家庭成員罹患重大傷病或特定病症須6個月以上全日照顧等，不合理。
他指出，轉賣要等6個月，且不可能馬上賣掉房子，加上沒工作或重病急需用錢，但銀行3個月沒繳利息就被拍賣。建議政府只要有非志願離職證明，或重大傷病證明文件就可轉賣救急，政府事後稽核即可。
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