快訊

真的「吃錢」！哥倫比亞警勒索商人被逮 急吞「一疊鈔票」送醫

性騷案民進黨今處理！蔡沐霖反擊：受害黨工曲解善意...我說的是「滿腹火」

「凶宅也可以」8旬老人租不到房 問題不在房東而是政府

平均地權新制7月上路 建商籲：避免2大亂象

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大台中不動產開發公會。記者趙容萱／攝影
大台中不動產開發公會。記者趙容萱／攝影

平均地權條例子法修正案七月上路，大台中不動產開發商業同業公會呼籲，政府應避免2大亂象，包括投資客因預售屋換約不溯及既往，恐造成房市紛亂，呼籲交屋後才可以轉售，以及檢舉獎金制度易形成新亂源，恐讓台灣淪為「全民皆檢舉達人」，應有所限制。

公會表示，亂象一為預售屋換約不溯及既往，建設公司因應建築成本不斷上升，調高售價，投資客先前房子買的比較便宜，手握籌碼多，易造成市場混亂。建議實施日起預售屋即不得轉售，在交屋後才可以轉售。

平均地權條例子法修正案重罰炒房行為，最高可處5000萬元，增訂檢舉獎金制度，民眾向地方政府提出檢舉經查證屬實，將以實收罰鍰發給30%、上限1000萬元的檢舉獎金。

公會認為，單一件檢舉獎金最高為1000萬元，民眾四處實名檢舉可能一年有上千萬檢舉獎金，被檢舉的建商就要被政府天翻地覆調查，不堪其擾，社會充滿仇恨值、互相猜疑，造成社會亂源與衝突，建議每年檢舉獎金不得超過檢舉人的年收入或平均國民所得，否則不符比例原則。

公會表示，私法人買屋需政府審核，這算是「全世界最奇怪的法令」，國內很多政策抄襲中國大陸。結果中國大陸房地產打房力道過猛，現在想要搶救都很困難。提醒台灣不要步入中國大陸的後塵，建議政府應回歸憲法，保障人民財產權與買賣權。

公會理事長王至亮說，子法規定預售屋及新建成屋換約，包括本人因非自願離職且逾6個月未就業；本人或家庭成員罹患重大傷病或特定病症須6個月以上全日照顧等，不合理。

他指出，轉賣要等6個月，且不可能馬上賣掉房子，加上沒工作或重病急需用錢，但銀行3個月沒繳利息就被拍賣。建議政府只要有非志願離職證明，或重大傷病證明文件就可轉賣救急，政府事後稽核即可。

大台中不動產開發公會理事長王至亮。記者趙容萱／攝影
大台中不動產開發公會理事長王至亮。記者趙容萱／攝影

預售屋

延伸閱讀

建商：央行加碼房市管制 四大傷害

雙北超值讓利在這區！建商：成屋輕鬆付款，讓購屋族買得起！

現在該買房嗎？買得起的捷運水景宅 錯過難再有

《平均地權條例》新制上路 建商：台灣恐淪為全民皆檢舉達人

相關新聞

房價真的跌了嗎？李同榮揭數據：難怪央行怕甩尾

吉家網最新公布2023年Q1房價走勢，數據顯示房價沒有如市場預期走跌現象，依吉家網統計資料顯示，房市成屋市場今年第一季與...

房價已在跌為何央行仍要打 房仲揭價跌真相

央行昨無預警宣布第五波房市管制措施，針對自然人特定地區第二戶購屋貸款，新增最高貸款不得超過七成。許多人不解，房價不是已在...

上半年業績領先指標不佳？54%企業發端午獎金五年新低

準備過端午節了！根據yes123求職網今（16）日發布的最新調查顯示，有五成四的企業透露，今年「會發放」端午獎金，比例不...

平均地權新制7月上路 建商籲：避免2大亂象

平均地權條例子法修正案七月上路，大台中不動產開發商業同業公會呼籲，政府應避免2大亂象，包括投資客因預售屋換約不溯及既往，...

工業、住宅、旅館市況熱 美國 REITs 展望上修

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國REITs第一季財報佳，高達55%的REITs企業上修2023年獲利展望...

沛波訂單能見度直達年底 今年營運續成長

沛波鋼鐵（6248）受邀參加兆豐證券舉辦的法人說明會，總經理楊韻蒔於會中表示，國內鋼筋市場受惠於政府積極推動公共工程、公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦