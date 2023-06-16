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沛波訂單能見度直達年底 今年營運續成長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
沛波董事長顏慶利與總經理楊韻蒔（左至右）。沛波/提供
沛波董事長顏慶利與總經理楊韻蒔（左至右）。沛波/提供

沛波鋼鐵（6248）受邀參加兆豐證券舉辦的法人說明會，總經理楊韻蒔於會中表示，國內鋼筋市場受惠於政府積極推動公共工程、公辦都更及台商回流興建廠房、商辦等因素影響，加上營造廠仍受缺工困境，建案工期有所遞延。目前沛波在手的訂單長達六個月，樂觀看待今年的營運展望，預期業績將持續增長。

沛波2022年度及2023年第1季營運績效表現亮眼，營收及獲利齊創歷史同期新高，此外，連續兩屆公司治理評鑑中獲得排名前20%的佳績，顯示沛波在公司治理方面的努力獲得肯定。

展望未來營運，除持續強化業務接單及提高出貨量外，隨著彰濱新廠開始動工興建預期明年上半年竣工及投產，產品範圍將從鋼筋擴展至一筆箍及點焊鋼絲網，將為營建業與公共工程提供更高品質且全面性的產品銷售及服務，隨著新增產能效益的持續顯現，公司營運可望再攀高峰。

公辦都更 商辦

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