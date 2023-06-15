台灣中油台北營業處率員工 參與捐血公益活動
全台血庫安全存量偏低，為響應世界衛生組織（WHO）2023年訂定的捐血人日活動口號「捐出血液及血漿，分享生命要時常」，台灣中油油品行銷事業部台北營業處今（15）日由處長張榮福率領營業處員工參與警察廣播電臺捐血活動。
張榮福表示，台灣中油本著企業回饋社會的理念，每年舉辦百萬CC捐血活動，台北營業處員工也不落人後踴躍捐血，每年2到3次參與警廣捐血活動，希望透過定期捐血，讓所有需要輸血的人能夠得到及時的幫助。
中油台北營業處今年廣邀年輕的新進員工參與，他們多數都是人生第一次捐血，張榮福鼓勵大家定期捐血，不僅對身體健康，也具體實踐「分享生命要時常」的精神。不少員工都熱情捐輸500CC的血液，傳遞滿滿的熱血。最後，台灣中油台北營業處高舉「健康捐血 讓愛延伸」標語合影，齊聲呼籲所有的健康民眾加入捐血的行列，大家一起當個健康快樂的捐血人。
除了捐血活動之外，警廣進行防詐宣導。張榮福強調，台灣中油目前並未在手機軟體LINE設立官方帳號，公司正式名稱為「台灣中油股份有限公司」，官方臉書名稱為「台灣中油」，所有舉辦的行銷活動均以「台灣中油」正式發布之新聞稿、官網（台灣中油全球資訊網）、官方臉書、「中油PAY」或授權加油站現場公告為依據。關於台灣中油的各項訊息，民眾可撥打1912服務專線查詢或撥打165防詐專線求證，以免無辜受騙。
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