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台灣中油台北營業處率員工 參與捐血公益活動

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台灣中油油品行銷事業部台北營業處處長張榮福率先挽起衣袖響應捐血。中油提供／照
台灣中油油品行銷事業部台北營業處處長張榮福率先挽起衣袖響應捐血。中油提供／照

全台血庫安全存量偏低，為響應世界衛生組織（WHO）2023年訂定的捐血人日活動口號「捐出血液及血漿，分享生命要時常」，台灣中油油品行銷事業部台北營業處今（15）日由處長張榮福率領營業處員工參與警察廣播電臺捐血活動。

張榮福表示，台灣中油本著企業回饋社會的理念，每年舉辦百萬CC捐血活動，台北營業處員工也不落人後踴躍捐血，每年2到3次參與警廣捐血活動，希望透過定期捐血，讓所有需要輸血的人能夠得到及時的幫助。

中油台北營業處今年廣邀年輕的新進員工參與，他們多數都是人生第一次捐血，張榮福鼓勵大家定期捐血，不僅對身體健康，也具體實踐「分享生命要時常」的精神。不少員工都熱情捐輸500CC的血液，傳遞滿滿的熱血。最後，台灣中油台北營業處高舉「健康捐血 讓愛延伸」標語合影，齊聲呼籲所有的健康民眾加入捐血的行列，大家一起當個健康快樂的捐血人。

除了捐血活動之外，警廣進行防詐宣導。張榮福強調，台灣中油目前並未在手機軟體LINE設立官方帳號，公司正式名稱為「台灣中油股份有限公司」，官方臉書名稱為「台灣中油」，所有舉辦的行銷活動均以「台灣中油」正式發布之新聞稿、官網（台灣中油全球資訊網）、官方臉書、「中油PAY」或授權加油站現場公告為依據。關於台灣中油的各項訊息，民眾可撥打1912服務專線查詢或撥打165防詐專線求證，以免無辜受騙。

台灣中油油品行銷事業部台北營業處今（15）日參與警察廣播電臺捐血活動。中油提供／照
台灣中油油品行銷事業部台北營業處今（15）日參與警察廣播電臺捐血活動。中油提供／照

捐血 中油

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