台灣中油台北營業處率員工 參與捐血公益活動

全台血庫安全存量偏低，為響應世界衛生組織（WHO）2023年訂定的捐血人日活動口號「捐出血液及血漿，分享生命要時常」，台灣中油油品行銷事業部台北營業處今（15）日由處長張榮福率領營業處員工參與警察廣播電臺捐血活動。

張榮福表示，台灣中油本著企業回饋社會的理念，每年舉辦百萬CC捐血活動，台北營業處員工也不落人後踴躍捐血，每年2到3次參與警廣捐血活動，希望透過定期捐血，讓所有需要輸血的人能夠得到及時的幫助。

中油台北營業處今年廣邀年輕的新進員工參與，他們多數都是人生第一次捐血，張榮福鼓勵大家定期捐血，不僅對身體健康，也具體實踐「分享生命要時常」的精神。不少員工都熱情捐輸500CC的血液，傳遞滿滿的熱血。最後，台灣中油台北營業處高舉「健康捐血 讓愛延伸」標語合影，齊聲呼籲所有的健康民眾加入捐血的行列，大家一起當個健康快樂的捐血人。