台睿抗癌藥 CVM-1118發現適用新標靶化合物 登國際期刊

台睿生技（6580）宣布，該公司研發中的口服抗癌新藥CVM-1118（Foslinanib），經過研究發現為全球首創 （First-in-class）以TRAP1為標靶的抗癌藥物。這項研究成果已於今年6月刊登在國際期刊「病理與腫瘤研究 (Pathology & Oncology Research)」。

台睿董事長林羣表示，CVM-1118目前正進行二期臨床試驗，這項新的研究成果將增加臨床成功機率，並進一步證明臨床為何有效。

台睿生技的CVM-1118目前正在進行兩項二期臨床試驗，分別為治療晚期肝癌、及晚期神經內分泌腫瘤。台睿總經理簡督憲表示，針對晚期神經內分泌腫瘤的二期臨床試驗，初步數據相當正向，預計明年中公布完整數據，並展開授權；針對晚期肝癌的二期臨床試驗為一項合併療法，目前將分兩階段進行臨床，預計9月底前收完後，觀察三個月再啟動第二階段收案。

簡督憲表示，台睿已於今年6月在國際知名期刊「病理與腫瘤研究 (Pathology & Oncology Research)」發表最新的研究成果，證實CVM-1118為全球市場首創，以TRAP1為標靶的抗癌藥物。TRAP1為一粒線體蛋白，在多種癌細胞具有高表現量，與腫瘤的發生與惡化有密切相關。

根據台睿研究發現，CVM-1118可透過結合TRAP1蛋白來加速TRAP1的分解，進而調節其下游訊息傳遞，包含使癌細胞生長停滯、促進癌細胞凋亡，並通過降低細胞琥珀酸(Succinate)及HIF -1α蛋白來抑制腫瘤基因的活化與表現，進而抑制癌細胞類管道形成，可有效毒殺癌細胞並抑制惡性腫瘤移轉。

研發團隊也通過全基因組CRISPR敲除篩選技術，尋找CVM-1118治療相關的腫瘤標記。試驗數據顯示，剔除兩基因STK11或NF2 可提高CVM-1118對腫瘤的毒殺能力。換言之，STK11和NF2的基因突變(Loss-of-function)可成為CVM-1118的潛在生物標誌，未來可應用於臨床試驗的病人篩選，以提高癌症患者對於CVM-1118的治療效果。