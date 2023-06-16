返鄉創業競賽啟動 綠能、銀髮有商機

發明以竹代塑、長照就業平台與專為銀髮族設計的送餐平台，各個新創企業一展長才，協助傳統產業轉型！數位產業署署長呂正華15日於記者會表示，為了推動新創團隊返鄉發展，所以連五年舉辦了「創業歸故里」競賽，此次共40組新秀團體入圍，將找出有潛力的團隊。

「創業歸故里-創新創業競賽」盼藉由地方開放場域，競賽提供驗證及創業獎金，讓新創團隊運用智慧科技，發展多元創新應用服務解決在地議題或困難，促進地方創生。決賽成果將有1個冠軍、2個亞軍與3個季軍，分別獲得150萬、100萬與50萬的獎金。

淨零、銀髮都成商機

數位產業署表示，「創業歸故里」五屆以來，至今已經吸引超過5百件新創提案，並促成70組團隊返鄉落地創業。今年為了加強新創團隊之間的交流，特別邀請了過去獲獎的團隊分享經驗，並尋找一同推動地方創新發展的可能性。

本次入圍新創團隊的名單包羅萬象，包括農業轉型、病蟲害防治，不少團隊也跟上淨零碳排的趨勢，強調「ESG節能控制」、「以竹代塑」等環保概念；更有許多團隊瞄準高齡商機，提出「長照護鄉就業平台」、「長者送餐」的構想。

觀光、旅遊都曾獲獎

110年獲得亞軍的「捷德運動」的創辦人在疫情期間開發軟體，協助新竹縣的智慧觀光與旅遊。他表示，為了推銷新竹的觀光，進行許多訪談、走訪多個景點考察，成立「旅Go」服務，用RPG遊戲的模式，讓遊客在疫情嚴峻期間可從線上虛擬街道，並取得點數回饋，等待疫情趨緩後，還能走入真實老街兌換商品。

109年創業歸故里競賽冠軍得主「微醺農場」創辦人黃衍勳也到場分享，目睹人口流失、產業老化的狀況，就導入智慧轉型、教育工作等方式，協助在地農業創生。他強調，「或許每個人對於創業或成功的定義不同，但對我而言，看著故鄉的孩子陪伴著長者成長，相當有意義」。

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