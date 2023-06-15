持續拓展台灣旅遊市場 阿聯酋航空 A380 客機8月1日復飛台灣

阿聯酋航空已恢復疫情前九成以上的飛行網絡，旅客可透過杜拜樞紐，前往六大洲140多個目的地。阿聯酋航空今（15）日重申對台灣市場的承諾，自8月1日起將以兩艙等A380旗艦客機執飛每日的台北–杜拜航班，並於10月29日起升級為三艙等A380客機以提升客運運能；阿聯酋航空SkyCargo亦於今年2月起，新增每週一班波音777-F貨機的貨運服務，提高台灣與阿拉伯聯合大公國間的運輸量能。

阿聯酋航空為第一個提供台灣及波斯灣地區直飛服務的航空公司，也是首家在新冠疫情間復飛台灣航線的外籍航空。阿聯酋航空持續兌現拓展台灣市場營運的承諾，於2020年8月6日起恢復每週4班台北–杜拜航班，並快速因應台灣邊境開放措施，於2022年11月6日起復飛每日航班。

A380旗艦客機於今年8月重返台灣天際之後，阿聯酋航空也將成為唯一以巨無霸客機執飛台灣航線的航空公司。台灣旅客將有機會體驗寧靜寬敞的座位以及著名的機上貴賓休息室，在高空中放鬆品嚐美味小點並與來自全球的旅客交流。搭乘三艙等A380客機的頭等艙旅客，更可享受私人套房所帶來的隱密空間，預訂並體驗機上沐浴水療後，清爽地展開旅程。

阿聯酋航空台灣區域經理譚禮旻(Sultan Alriyami)表示，台灣是阿聯酋航空全球飛行網絡中的重要據點，我們十分重視，對台灣旅遊及觀光市場的未來發展也相當樂觀；目前，夏季旅遊旺季的航班預訂非常踴躍，台灣市場的營運持續往正向發展。阿聯酋航空相當期待讓A380旗艦客機重返台灣，以滿足持續成長中的需求。同時，我們也很高興能更進一步擴大在台灣的貨運服務，協助台灣企業發展中東與歐洲地區業務。

阿聯酋航空的機隊改裝計畫

阿聯酋航空正陸續翻新機隊中的120架B777和A380型廣體客機，以配置全新的豪華經濟艙及客艙裝潢，提供旅客無與倫比的飛行體驗。目前，阿聯酋航空已於杜拜往返倫敦希斯洛、雪梨、奧克蘭、基督城、墨爾本、新加坡、紐約、舊金山的航班提供豪華經濟艙，前往這些城市的台灣旅客，可自出發至最終目的地，享受完整的A380奢華體驗。

阿聯酋航空SkyCargo