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國王雙子星開價挑戰區域新高 董座：看好台灣房市有30年行情

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
國礎建設機構、富裔實業董事長祝文定（右）與甲桂林廣告總經理陳衍豪表。記者朱曼寧／攝影
國礎建設機構、富裔實業董事長祝文定（右）與甲桂林廣告總經理陳衍豪表。記者朱曼寧／攝影

國礎建設機構、富裔實業旗下大作「國王雙子星」今（15）日舉行「國際門戶大計畫，加冕臺灣新起點」記者會，董座祝文定指出，非常看好台灣房市未來發展，可望迎來30年大行情，主要是國內高階產業鏈已成行，國內現在非常需要高端住宅，未來台北市會急劇的國際化，甚至取代香港，房價也會逐步緩漲。

國王雙子星將打造地上28樓、地下5層建築，規劃1房~3房、12~33坪，每層樓8~11戶，住宅共218戶、店面17戶，總銷45億元，開價每坪150~160萬，開價也挑戰區域新高。

祝文定表示，相當看好北車商圈未來發展，主要是從過去的例子來看，自己這代親眼見證東區發展，30年前只有統領跟sogo，甚至信義計畫區剛開始時，大家都不知道未來會怎樣，直到101出現，奠定了商業樞紐地位。

有了101的例子，未來北車商圈有台北雙星的帶動，不論是文化、商業底蘊都遠大於信義區，未來甚至有望超越東區，而北車特區大多是三層樓高房子，幾乎等同於空地，且容積率5.6倍，遠高於東區，未來新建案將如雨後春筍出現。

甲桂林廣告總經理陳衍豪表示，國王雙子星是甲桂林近幾年深耕台北西區以來的最新代表之作，目前迄今已在西區推出新案達300億元，而這一區的發展潛力極高，隨著西區翻轉計畫、台北雙星案推動，大同區正在快速翻轉中，目前區外客也已經超越區內客，是置產族的首選之一。

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