北台灣新屋市場賣壓加重？首季待售建案破1,100個

據住展雜誌統計，北台灣2023年Q1銷售中建案數量為1,123個，較2022年Q4增加52個，季增幅約4.9％，已是連三季增加。與去年同期相較，增加81個，年增幅約7.8％。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，市場買氣低迷，建案銷售速度放緩，加上去年地方選舉後及今年329檔期各出現一波推案潮，使北台灣銷售中建案數量持續增加。儘管部分個案延後公開時間，北台灣銷售中建案數量仍在今年4月攀升至1,193個。

拉長時間來看，2018年初至2019年底，北台灣銷售中建案增加194個，增幅達14.7％，直到2020年初，待售建案數量才因新案減少、市場買氣穩定而開始下滑。2022年Q2，待售建案數因疫情再次蔓延全台，新開賣建案數量減少，降至983個的近5年最低點，不過同年Q3待售建案又重回1千個大關，並連三季上揚，顯示近期市場賣壓加重中。

根據統計結果，北台灣今年Q1銷售中建案數量最多的行政區，依序為中壢（73個）、桃園（61個）、淡水（46個）、大園（45個）、觀音（37個），前五名中除淡水位於新北市外，其餘4區都屬於桃園市行政區。

桃園中壢、大園待售建案數量成為北台灣第一、第四高，為近年青埔特區及周邊都市計畫外區域推案豐沛，可隨著《平均地權條例》修法進展，客戶開始觀望，線上建案銷售速度明顯放慢，達成完銷撤場難度拉高。儘管買氣趨緩，根據住展雜誌調查，青埔線上尚有約10個建案等待公開銷售，合計案量預計可超過200億元。