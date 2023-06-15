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臺中購節電消費登錄金額突破4000萬 創造節電量逾70萬度

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
此次發票登錄節能產品中，十大耗電怪獸的冷氣機及電冰箱為最多民眾選購。台中市經發局提供
此次發票登錄節能產品中，十大耗電怪獸的冷氣機及電冰箱為最多民眾選購。台中市經發局提供

鼓勵市民優先選購節能產品，臺中市政府舉辦為期二個月的「臺中購節電 從家出發」登錄發票抽大獎活動，累計登錄消費總金額達4000萬元，「購」出70萬度節電量，成效顯著。

臺中市政府經濟發展局特別感謝市民的熱烈支持，今（15）日於粉絲專頁進行公開抽獎，抽出15個獎項，總價值超過10萬元的好禮。其中，頭獎由大里區吳姓民眾僅花費3萬元選購節能電冰箱，就抽中iphone 14（256G）手機，得獎者直呼好幸運。

經發局長張峯源指出，此次活動攜手臺中市直轄市電器商業同業公會及電器量販店，締結活動特約商店節電夥伴模式，以登錄發票抽大獎方式吸引市民選購節能商品。

經統計，此次發票登錄節能產品共多達17種，涵蓋冷氣機、電冰箱、洗衣機、除濕機、空氣清淨機等，其中家中十大耗電怪獸中的冷氣機及電冰箱為最多民眾選購。預估汰換後年節電量可達70萬度，減碳量達35萬公斤，相當於可提供2300戶家庭1個月用電量。

張峯源說明，汰換老舊家電為節能產品，是節能第一步，期盼此活動帶動市民綠色消費，共同響應節能減碳。

張峯源更要呼籲市民養成節電習慣，隨著夏月即將來臨，冷氣使用頻率逐漸增加，只要將冷氣溫度調整於攝氏26至28度，並搭配電扇或循環扇，增加用電效率就會更省電，共同響應節能減碳，也節省荷包。

經發局提醒，此次抽獎活動15個獎項於直播現場抽獎完畢，中獎名單已公布於經發局粉絲專頁，並以電話或簡訊通知得獎者，請得獎者應儘速辦理兌獎事宜，逾期則喪失領獎資格，得獎者名單及活動詳情可上FB活動粉絲專頁查詢，或撥打活動諮詢電話：0905-693696。

臺中購節電登錄發票抽大獎活動，累計登錄消費總金額達4,000萬元。台中市經發局提供
臺中購節電登錄發票抽大獎活動，累計登錄消費總金額達4,000萬元。台中市經發局提供

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