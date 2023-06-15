平均地權7月上路 達麗董座：預售房市出現1現象

達麗建設（6177）今（15）日舉行股東會，董事長謝志長表示，平均地權條例預計7月1日上路，近期預售房市出現一現象，購屋人為保有轉售彈性，紛紛提前出手買房，中南部尤其明顯。

他表示，由於7月1日以後，預售屋禁止轉售，預料投資客將從市場消失，房市將轉為純剛性及置產需求市場。他樂見這種情況，因為回到正常市場，對於長期永續經營的公司比較有利。

謝志長表示，平均地權條例修法已有很長一段時間，很多消費者因為這個法案，延後購屋時間。如今上路時間抵定，消費者就有一個方向，決定要買或不買，還有進場時間點，對市場而言，可說是利空出盡。

他表示，法案上路時程確定後， 預售市場出現一種現象，很多購屋人，不論是自住或置產，由於法案不溯既往，7月1日以前購買仍可轉售，為了讓資產擁有彈性，因此紛紛在最近一個月提前出手。

他說，這種情況在中南部尤其明顯，達麗南部低總價，低單價建案，最近都出現一波明顯買氣。

對於房價，謝志長表示，長期來看台灣房價均呈漲勢，過去一段時間工料雙漲，建商成本上升，加上資金未退潮，利率也在低點，除非發生重大經濟風暴，否則沒有下跌空間。

雖然平均地權條例利空已盡，謝志長表示，下半年有大選、兩岸關係變數，房市走勢仍待觀察。他表示，在景氣不明朗下，今年不會積極購入土地，而改採合建、聯開案為主，今年推案量大約180億元。