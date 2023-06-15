金融業唯一 合庫銀獲北市勞動安全獎優良單位獎

台北市政府勞動局6月14日舉辦「112年度臺北市勞動安全獎」頒獎典禮，合庫銀行（5880）首次獲頒「優良單位」榮譽，為本年度唯一獲獎之金融業。

合庫銀行表示，已通過國際「ISO 45001職業安全衛生管理系統」及職安署「TOSHMS臺灣職業安全衛生管理系統」認證，為建構安全健康職場環境，執行各項職業安全衛生工作，每年辦理職業安全講習班及不定期派員至各單位執行職業安全衛生暨安全維護督導檢查作業等，落實職場各項作業流程及環境檢視，打造零職災、低風險及健康安全之工作場所。

同時重視員工的身心健康，持續促進各項員工福利措施，舉凡硬體部分如文康中心、精裝哺集乳室等，制度部分則加碼生育補助、專業醫師臨場與遠端視訊健康照護諮詢、疫苗接種補助及特殊項目健檢(磁振血管造影MRA、肺部電腦斷層、六項單一部位磁共振造影MRI)補助等，並極力推動一系列員工身心或家庭健康相關議題的「合庫健康學堂講座」，使同仁們獲益良多，深受同仁讚許。

未來仍將持續以「全員重職安、職場零災害」核心理念，優化各項職業安全衛生作業，保障員工安全與健康職場，善盡企業社會責任，實踐永續經營的企業理念與職業安全衛生願景。