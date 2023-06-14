老飯店2年內易主 投資商帳面賺進5千萬

北市又一飯店申請危老！據實價登錄，位在中山區新生北路巷內的「台北綠蒂飯店」，今年2月以總價5.44億元轉手，經查，由淞暘建設買下，據淞暘建設公司網站揭露，該個案開發方式為危老重建案，為送件規劃中建案，基地面積約128坪。值得一提的是，前一手買家甫於2021年以4億9,380萬元買進，僅持有一年多就轉手，帳面增值5,000萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，精華地段老舊旅社因產權單純、地理條件佳、符合危老條件等優勢，近年吸引開發商陸續整棟買進，不僅在重建前可持續經營原本的旅館業，或是將現成的旅店隔間轉作出租套房，未來都更為老重建後，還能推出嶄新大樓銷售，擁有多元彈性的規劃優勢。

台灣房屋中山民生加盟店店東蕭佑寯表示，「台北綠蒂大飯店」位在新生北路三段的巷內，近晴光商圈，和中山國小捷運站，土地使用分區為第四種商業區，容積率800%，改建效益高，兩年前屋主以土地單價385萬元的代價買進，僅持有不到兩年，就以土地單價約424萬元轉手出脫，承接的買家為開發商，接下來可持續整合周邊土地改建，擴大基地範圍，未來若推出套房或兩房格局產品，在此區域都頗具吸引力。

進一步觀察台北市從2022年至今的飯店或旅店交易案例，今年4月，西門町漢口街的49年大樓，頂樓10樓商旅「西門日記-六福館」，以約2.58億元交易；去年12月，同樣位在西門町的「東驛商務旅館」，8、9樓以約1.42億元易主；中山區則有兩間旅館易主，包括「玩客棧旅館」、「凱微精品旅館」；另外還有中正區「三漾旅店」總價2.12億元、大安區「富裕自由商旅」部分產權等，都有交易紀錄。

張旭嵐指出，去年至今除了「台北綠蒂大飯店」是整棟飯店交易之外，其他旅館或旅店都屬於樓店型旅館，位在大樓的部分樓層，大多屬於商務型或平價旅館，市區的老舊旅店在硬體上較缺乏競爭力，之前疫情期間重創旅宿業，這類型旅店的人事壓力成本負擔加重，但隨著去年疫情逐漸趨緩、國門開放等，原屋主把握疫後商機，出售不動產換取資金挹注，不排除短期內採售後回租，也有機會繼續經營，迎接疫情減緩後的國內旅遊回春潮。