2023臺北國際食品系列展 遊山茶訪等國內外展商搶商機

享譽國內、外食品界超級大展「2023年台北國際食品系列展」，今天（14日）起到17日在南港展覽1館及2館盛大登場。

來自31國、1498家參展商、4118個攤位，其中最大館為台灣館、168個攤位，國內包括來自南投「遊山茶訪」等知名廠商參展，預期將創下邊境開放後參觀人潮新佳績，國內外展商搶攻新商機。

此次系列展聯合了「台北國際食品展」、「台北國際食品加工機械展」、「臺灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」與「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」。

今年展覽以「未來食品」以及「食安永續」為展出主軸，健康有機零添加、自動化設備，現場也推出「有機食品區」，符合健康更呼應全球永續發展趨勢。

來自南投縣知名茶業品牌「遊山茶訪」總經理葉淑盆表示，這次國內重要大廠包括奇美食品、安永鮮物、金瑛發、兆酆等都有參展，英國、日本還設立國家館，顯見台北國際食品系列展已成為打入亞洲市場重要指標展覽，「我們當然不缺席」。

「遊山茶訪」第三代接班人陳冠霖指出，國內茶業享譽國際，「行銷容易，如何作好前端生產與管理，那才是品牌與口碑的真實力」。