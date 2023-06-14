台北又一間飯店掰了！建商5.4億元買走 將開發危老重建案

北市又一飯店申請危老！據實價登錄，位在中山區新生北路巷內的「台北綠蒂飯店」，今年2月以總價5.44億元轉手，經查，由淞暘建設買下，據淞暘建設公司網站揭露，該個案開發方式為危老重建案，為送件規劃中建案，基地面積約128坪。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，飯店、老舊辦公室等產權完整的標的，是這近年危老改建的常客，不僅僅是一般民眾希望自己的老房子有機會改建，連大型壽險公司也都把握這次政策優惠，而北市最常見的就是老舊飯店改建，從精華區的大飯店到巷內的小商旅等，都有參與危老改建的紀錄。

根據實價資料顯示，北市中山區新生北路三段巷內一處飯店，實價揭露今年2月以總價5.4億元成交，備註顯示，交易總價包含下列非屬不動產價格之費用，其他申請危老重建案相關費用費，金額：500,000元、傢俱設備費：300,000元。特殊交易情況、條件：具重建或重劃、都更等效益。該案標的現況為旅館（建物整棟為旅館使用）。

據統計，目前北市累計飯店危老改建案件已經超過20件，面積更超過萬坪。根據北市觀光局資料顯示，近年北市合法旅館家數疫情曾達652家，但受疫情衝擊、危老給予高額改建獎勵加上北市住宅房價仍高昂，不少老舊飯店多不願再投入資金裝潢，2年時間北市合法旅館家數減少達41家，且若是重蓋飯店經營者又要重金重蓋，回收期長，還要與許多國際品牌競爭，不如朝向住宅開發可以爭取更好的開發效益。