藏壽司上海首店明開幕 每盤定價人民幣12元略高於台灣

亞洲藏壽司（2754）啟動海外展店計畫，跨足亞洲市場，上海首店上海龍之夢中山公園店，預計將在明（15）日開幕。中國大陸區售價一盤定價為人民幣12元，略高於台灣，預計今年在上海將開出三店。

亞洲藏壽司複製集團展店及營運經驗，上海首店不僅導入半自動式透明保鮮蓋「鮮度君」確保食材品質，設置計盤回收系統，連動「BIKKURA-PON」扭蛋遊戲，讓用餐過程舒適且饒富樂趣，規劃創新的零接觸服務，確保消費者食的安心。

此外，亞洲藏壽司也深入洞察當地消費者飲食喜好，適時調整商品內容，確保菜單的豐富性與在地性，期盼為廣大的上海消費者，帶來全新的體驗。隨著首店進駐滬西地區商業地標上海龍之夢購物中心，未來將持續擴大展店布局。

隨著上海首店，亞洲藏壽司也宣示海外拓展計劃，已揭開序幕。亞洲藏壽司將審慎評估其他國家市場狀況，針對中國以外之東亞、東南亞等其他亞洲市場進行縝密的市場調查，將「くら寿司」品牌帶往國際，也朝亞洲藏壽司展店200家的長期目標邁進。