台韓觀光交流會議於南韓登場 雙方期待邁向互訪300萬人次

第36屆台韓觀光交流會議今(14)日於南韓江原特別自治道江陵市登場，台韓代表共有近200位參與，恢復至疫情前的規模，疫後雙方觀光客往來逐月增加，雙方代表期望可力拚達成疫情前設立的台韓互訪300萬人次目標。

台韓觀光交流會議我方由台灣觀光協會會長葉菊蘭偕同交通部觀光局長張錫聰出席，南韓旅行業協會會長吳敞熙、韓國文化體育觀光部國際觀光科事務官尹智淑等代表與會。

台灣觀光協會表示，台韓觀光交流會議是兩國觀光業界重要的交流平台，歷年來由台灣觀光協會與韓國旅行業協會於台灣及韓國輪流舉辦。台灣觀光協會於2022年邊境管制尚未開放的情況下，成功復辦第35屆台韓觀光交流會議，為台韓兩國間觀光復甦爭取先機。今年1-4月台旅客人次中，南韓入境台灣排名第二大客源國，共有20萬9,681人次，而台灣旅客訪韓則有24萬4,378人次，台韓雙方互訪人次平衡、穩定成長，極具發展潛力，為台灣重要觀光客源市場。

葉菊蘭表示，根據聯合國世界觀光組織（UNWTO）的報告，今年第1季入境國際旅客已恢復至2019年同期的80%，預測2023年國際觀光將復甦至疫情前的80%-95%。亞太地區因邊境開放腳步較慢，今年第1季入境旅客人次僅恢復至2019年的54%，但也意謂接下來幾個月，是台韓兩國交流提升的關鍵時機。

她說，台韓兩國間的觀光互訪在2019年創下近250萬歷史新高，相信在觀光交流會議中，兩國觀光業者彼此交流、集思廣益，必能研擬具體可行策略，期望透過雙方的努力，促進互訪人次平衡，達到互訪300萬人次的目標。

吳敞熙說，為克服這三年的疫情影響，雙方面臨新的革新課題，努力活絡後疫情的旅遊交流、提高旅遊水準及主動應變能力，奠定良好的觀光發展基礎，期待大家一起同心協力，邁向明年互訪300萬人次。

台韓觀光交流會議結束後，葉菊蘭與張錫聰將率團轉戰首爾，於6月16日舉辦台灣觀光推廣會，6月17日將以道地台灣味Roadshow，於充滿年輕藝術活力的弘大商圈文化複合空間LAD，搶攻首爾年輕族群的心。