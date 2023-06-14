市場沉澱期看房好時機 品牌建商端「頂級牛肉」吸自住客

《平均地權條例》新制上路在即，短期投資客全面退出市場，建商不再用華而不實的外觀設計來吸睛，反而要回歸消費者每天日常都能使用到的配備，規格更要超出以往，才能增加此時剛性買盤的購屋意願。

有別於首購族單純在乎外觀及公設精彩與否，現在自住客對於方方面面的細節都有所要求，而每天高頻率使用的住宅空間更是重中之重，特別是疫情之後，大家對於生活細節的重視更明顯增加，包括寶璽、漢宇等建商，在規劃上端出「頂級牛肉」，備受自住客群青睞。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔表示，自住客對於建案品質及配備內容格外重視，尤其配備部分是由建商大量採購，必定比較划算，如果配備不盡滿意，住戶還要退掉再自己購入，那成本會高出不少，還無法含進貸款內。因此一步到位的配備對購屋族來說非常加分，更可拉高社區及品牌的價值與競爭力。

其中，位於單元十二，緊鄰萬坪南興公園與文中小預定地的「漢宇雲森SKYPARK ONE」，以22%的超低建蔽率，規劃近1,500坪的中庭花園，在宜居陽台可享有超大尺度千坪花園綠景，並打造27樓高獨棟森林綠態御邸，社區內更規劃專屬迎賓車道，打造三進式森林莊園，採內外安全雙哨。

而在配備部分，廚具採用LEICHT、BOSCH兩大德國品牌，衛浴同樣採用德國品牌Villeroy & Boch及GROHE。另外，包括Panasonic換氣暖風機及全熱交換器、YKK AP氣密窗、德國GreenWeb防霾紗窗等，在有限的空間凝聚了最周到且高規的配備。

且個案客層訴求中高總價帶的自營商、企業主，採用的卻是北屯區少見全方位豪宅頂規標配的個案，備受高階客層青睞。近期揭露24樓以總價3,924萬元成交，扣除車位後每坪單價61.41萬元，再次寫下區域新高，全案銷售近五成，表現亮眼。

而在最指標的豪宅戰區七期，更是建商間的軍備競賽。其中，定義超豪宅的「寶璽天睿」由日本空間設計大師片山正通、加拿大地標建築大師Michael Green與亞洲最具影響力的室內設計公司Kydo Design聯手擘劃。

在配備上，每戶配備英國皇室御用品牌，義大利手工千萬名廚Valcucine廚具，更選用德國頂級品牌Miele全系列家電，與LIEBHERR利勃雙門嵌入式冰箱，將廚房打造出如藝術品般的展演空間。

社區自落成後話題不斷，更連續蟬聯億元級豪宅交易王，目前累積已有49筆交易，近一年成交均價突破7字頭，住宅價值居高不墜。

預售案部分則有「由鉅惟上」，全棟採用SS鋼構建築，更在住家標配中空複層Low-E膠合玻璃，中空層可降低熱傳導，更可防止因溫差所產生的結露。加上Low-E玻璃具「防輻射熱」的效果，因此，外牆玻璃亦有效阻擋熱輻射、降低熱傳導，同時減少冷暖空調耗能，並兼備隔音、抗噪效果，備受頂級客層喜愛，全案已累積129戶交易。