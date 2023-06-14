跟上AI大趨勢 中科推動智慧製造 朝永續發展邁進

為落實推動產業創新政策，中科管理局去年起推動「加速產業智能升級及數位優化計畫」，參與廠商今展示研發成果，分別運用於半導體AI智慧工廠倉儲搬運、AI檢測，和在推動企業ESG永續發展上都十分有幫助。

其中均豪精密工業與雲科大合作開發「智能防傾叉車式AGV（無人搬運車）」所需的「同步定位建圖導航伺服防翻」功能，使搬運車能夠自主移動和搬運，並具有防傾翻功能，除了可應用於「工廠自動物流」，亦可應用於「自駕電動貨車」等新興領域。

元翎精密工業與工研院合作，利用AI檢測，讓高壓鋼瓶噴漆生產效能提升，投料準確率大於95%以上，噴漆不良率降至2%以下，原屬於高度人工需求的生產製程，因透過智慧系統整合搭配大數據分析，大幅降低現場作業人員負擔。

對比國外大廠之鋼瓶生產線設備屬較傳統生產方式，元翎導入的智慧化系統屬前端技術且能穩定控制品質及提升良率，有助加速提升公司產業競爭力，突破全球性競爭。

台塑投資的銘安科技研發、生產及銷售100%生物可分解、可堆肥化「高分子原料粒改性混練材料」，使用時與傳統塑膠之特性相近，經由堆肥處理可達到100%分解。分解後產生之CO2、H2O及生質有機碳則回歸大自然，深具負碳排能力。

中科管理局長許茂新說，AI人工智慧運用已是全球大勢所趨，中科去年執行5件產業智能升級計畫案，涵蓋智慧倉儲、智慧加工系統、自動化測試製程整合、AI熱變位建模技術、區塊鏈應用等，應用範圍擴及至整體製造業。

希望因此鏈結產學研發能量及投入輔導資源，協助廠商推動創新科技以發展產業智能化，促成產業智慧供應鏈發展，並藉以切入國際市場，提升智慧製造關鍵軟硬體設備、模組及零組件之產值。