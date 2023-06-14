北市最親民路段在這5條 平均單價僅3字頭

永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近一年台北市單價最貴與最低路段房價及交易量表現，最貴路段由中山區植福路豪奪第一，每坪單價達211.2萬元，堪稱含金量最高，而單價最低路段則是由北投區中山路勝出，平均單價35.9萬元，價格最親民。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，植福路位於大直重劃區內，周邊豪宅、高級飯店、大型商辦林立，生活及商業機能發達。除了交通便捷，加上高比例的公園綠地，離塵不離城的優良居住環境備受高端消費族群的青睞。

觀察植福路的12件交易中，皆來自大直指標豪宅「西華富邦」，平均總價高達3億元以上，豪宅的加持也推升了此路段的房價。

位居二、三名的則為平均單價落在171.0萬元的市民大道四段及151.2萬元的建國南路二段。陳金萍表示，兩路段皆為台北市重要的交通幹道，而市民大道四段位在大安區及松山區的交界，北有南京復興、小巨蛋商圈，南有東區商圈，百貨、商場及商辦雲集，各項生活及商業機能優越，是北市的精華地段。交易量中有七成為近幾年完工的松山區高人氣豪宅「潤泰敦峰」。

建國南路二段在大安區內，與捷運淡水信義線交會，左側緊鄰大安森林公園，周邊生活機能成熟，且充滿濃厚的藝文氣息，加上優質的政經、文教環境，吸引自住客及長期投資置產族群前來購屋，兩條皆為排名中破億的路段。

北市房價最親民的路段前三名皆位在北投區，分別為中山路、泉源路和中和街，平均單價均不到39萬元。陳金萍說明，中山路及泉源路鄰近新北投捷運站，搭乘捷運約半小時左右能抵達市中心，兩路段皆是從捷運站向東分支的道路，走路大約莫10至15分鐘可到達；其中，中山路的住宅區位於末端，與生活機能完備的捷運站周邊稍有一小段距離，因此價格上相對便宜。兩路段遠離城市喧鬧，環境清幽，平均總價約1000萬元就能輕鬆入手，適合偏好親近大自然的購屋族群。