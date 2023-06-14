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堤維西業績讚 創辦人吳俊佶給接棒董事長兒子吳國禎打100分

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
本次股東會是董事長吳國禎（左）接班後第一場股東會，吳俊佶（右）交棒給兒子後對於吳國禎後，對於接棒後的營運表現打了100分。黃淑惠攝
本次股東會是董事長吳國禎（左）接班後第一場股東會，吳俊佶（右）交棒給兒子後對於吳國禎後，對於接棒後的營運表現打了100分。黃淑惠攝

堤維西今天股東會，由董事長吳國禎親自主持，全面搶攻市場復甦商機，增加產品研發送件通過車燈產品的CAPA認證、加快新車燈的開速度，提升公司整體營收及獲利，有信心今年營收出現兩位數成長。法人推估營收上看200億元。

本次股東會是董事長吳國禎接班後第一場股東會，創辦人吳俊佶交棒給兒子吳國禎後，對於接棒後的表現打了100分。吳國楨從基層做起，已經在堤維西工作近20年，接班後，對於公司的營運完全掌握，推動全面搶攻電動車及汽車市場復甦商機。

堤維西2022年合併營收為192.07億元，歸屬母公司稅後純益淨利為9.32億元，每股稅後盈餘為2.91元，經股東會決議每股配1.8元現金股，配發率為61%。

堤維西2022年度全年合併營收為192.07億元，創建廠以來的歷史新高收紀錄。歸屬母公司淨利為9.32億元，亦創下獲利歷史次高紀錄的佳績。

展望新年度，公司未來最主要的營運策略，強化全球AM市場競爭力，持續推動燈產品的CAPA認證，藉此提升營收及獲利；同時還要加快燈產品的開速度，有效縮短新產品上市時間，確保堤維西在AM車燈市場領先地位。

提維西今年前五個月前五個月合併營收仍達79.01億,較去年同期成長達0.7%，營收仍維持在高檔水準，且今年第一季合併稅後淨利為2.19億元，稅後純益2.01億元，每股稅後盈餘達0.65元。

法人預估提維西今年受惠於全球陸續解封後，各地生活回復正常化，帶動需求增加的情況，營收及獲利將可望維持於去年的好表現。

堤維西今天股東會由董事長吳國禎（中）親自主持，信心今年營收出現兩位數成長。記者黃淑惠/攝影
堤維西今天股東會由董事長吳國禎（中）親自主持，信心今年營收出現兩位數成長。記者黃淑惠/攝影

營收 股東會 車市

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