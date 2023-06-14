神話又破滅？北市蛋黃區平均房價率先修正
一般認知蛋黃區供給少，需求大，房價易漲難跌，更具保值性，不過，東森房屋統計實價資料指出，從去年Q1到今年Q1，台北市多個蛋黃區的平均房價都出現了不同程度的修正，其中以大安區修正幅度最大，達13.1%。
反觀位置相對外圍的區域，例如萬華區、文山區、南港區等地，平均房價呈現穩步墊高的狀態。
東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，蛋黃區平均房價會出現下修主要有高總價買氣冷、屋主惜售、缺乏新建案拉抬等三原因。由於台灣房價向來是大漲小回，對於自住客來說，只要預算充足，蛋黃區仍是最佳選擇。
黃勝暉指出，台北市蛋黃區平均房價會出現修正的主要原因有三點，首先，前兩年在全球QE、低利率、台商回流等因素的影響下，全台房價突飛猛進，讓本就身處房價天花板的蛋黃區，變得更加高不可攀。
今年受房市黑天鵝影響，市場觀望氣氛濃厚，高總價住宅去化速度放緩，買方轉向單價相對较低的剛需中古屋，進而導致區域的平均單價回落。
其次，大部分蛋黃區屋主都較有經濟實力，在房市盤整期間，屋主售房意願不高，供給減少，成交量自然會隨之減少，俗話說「量先價行」，在交易量萎縮的情況下，價格也很難有所突破。
第三，蛋黃區寸土寸金，可供大面積開發的素地資源相當稀缺，危老都更的整合也沒有那麼容易，缺少新建案的拉抬，區域房價表現比較平淡。
東森房屋南門加盟店店東張劍晴表示，雖然現階段從實價登錄來看，北市蛋黃區房價的平均值出現回落，但在實務中，大部分蛋黃區屋主對於價格仍然相當堅持，特別是屋況好、屋齡輕、地段佳的物件，開價更是一路向上，僅部分有資金變現壓力的屋主或屋況相對一般的物件才有可能在價格上有所讓步。
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