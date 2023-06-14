神話又破滅？北市蛋黃區平均房價率先修正

一般認知蛋黃區供給少，需求大，房價易漲難跌，更具保值性，不過，東森房屋統計實價資料指出，從去年Q1到今年Q1，台北市多個蛋黃區的平均房價都出現了不同程度的修正，其中以大安區修正幅度最大，達13.1%。

反觀位置相對外圍的區域，例如萬華區、文山區、南港區等地，平均房價呈現穩步墊高的狀態。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，蛋黃區平均房價會出現下修主要有高總價買氣冷、屋主惜售、缺乏新建案拉抬等三原因。由於台灣房價向來是大漲小回，對於自住客來說，只要預算充足，蛋黃區仍是最佳選擇。

黃勝暉指出，台北市蛋黃區平均房價會出現修正的主要原因有三點，首先，前兩年在全球QE、低利率、台商回流等因素的影響下，全台房價突飛猛進，讓本就身處房價天花板的蛋黃區，變得更加高不可攀。

今年受房市黑天鵝影響，市場觀望氣氛濃厚，高總價住宅去化速度放緩，買方轉向單價相對较低的剛需中古屋，進而導致區域的平均單價回落。

其次，大部分蛋黃區屋主都較有經濟實力，在房市盤整期間，屋主售房意願不高，供給減少，成交量自然會隨之減少，俗話說「量先價行」，在交易量萎縮的情況下，價格也很難有所突破。

第三，蛋黃區寸土寸金，可供大面積開發的素地資源相當稀缺，危老都更的整合也沒有那麼容易，缺少新建案的拉抬，區域房價表現比較平淡。