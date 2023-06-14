長榮海運新船訂單傳排除中國造船廠 由日韓業者競爭

南韓媒體報導，隨著海峽兩岸緊張升高，台灣船運公司和船東正偏好委由南韓造船廠造船，避開中國大陸造船業者。

韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse News在14日報導，根據南韓造船業人士13日的說法，南韓三星重工已成為台灣長榮海運貨櫃輪訂單的候選名單之一，與日本海洋聯合公司（JMU）相競爭。

長榮海運正尋求打造24艘運能1.6萬只20呎標準貨櫃（TEU）的雙燃料貨櫃輪，合約價值估計為40億美元，已邀請南韓、中國大陸及日本造船廠參與競標，但候選名單限縮到只有南韓和日本業者。

報導指出，三星重工和長榮海運已締結長期夥伴關係，2021年3月贏得長榮海運打造運能20艘運能1.5萬只TEU的貨櫃船訂單，價值2.8兆韓元（22億美元）。

三星重工也已維持和台灣萬海航運的商業往來，去年3月簽署一筆打造五艘貨櫃輪、價值8,036億韓元的訂單。

此外，韓國造船和海洋工程公司（KSOE）最近也和台灣陽明海運簽署合約，製造運能1.5萬只TEU的液化天然氣（LNG）驅動貨櫃輪，訂單價值1.23兆韓元。該公司2021年3月從萬海航運贏得打造五艘運能1.32萬只TEU的合約，價值637億韓元，今年上半年已陸續交船。

現代尾浦造船廠（HMD）2019年12月和長榮海運簽署價值1,194億韓元的訂單，製造四艘貨櫃輪。韓華海洋則2010年代以來都未贏得任何台灣訂單。

報導說，南韓產業人士預期，台海情勢的長期緊張，有望給予南韓造船廠締造新夥伴關係的機會，「如果衝突升溫，更多台灣船東將避開中國造船業者」，「韓國造船廠一直都和台灣有良好關係，在條件和品質上也具競爭力，所以韓國造船廠可能更受仰賴」。