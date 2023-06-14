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中捷意外後首露面 興富發董座：檢討全台建案工安

聯合報／ 記者游智文陳美玲／台北報導

建商指標興富發昨日舉行股東會，是中捷意外後，董事長曹淵博首度露面。

曹淵博表示，目前正針對全台建案進行工安檢討，工安問題是必須要承擔的責任，興富發已加強各工地自主檢查。興富發副總廖昭雄進一步補充，原定今年完工交屋的「文心愛悅」，因五月建案工地發生吊臂倒塌砸中台中捷運之重大工安意外，目前不確定何時復工，目前興富發就是以傷亡者為優先處理，至於公司損失現在無法估計，不過相關和解、撫慰公司均在積極處理。

廖昭雄說，工安這件事錯了就是錯了，沒有任何藉口，興富發也全力加強自主檢查，「一定努力做給大家看」。

對於今年房市看法，廖昭雄坦言，平均地權條例過關後，房市深受影響。他認為房地產市場的剛性需求不會消失，只要產品地段、定位、價格正確仍買氣無虞，因此集團住宅推案量維持六百億元上下，加計商辦案，共十一筆新案陸續推出。

廖昭雄表示，興富發今年也將在北市推出兩筆商辦。由於平均地權條例訴求住宅居住正義，並未規範商辦，以目前商辦的投報率來看，還是有吸引力，但條例七月上路後，市場投資買盤是否轉入商辦市場，值得觀察。

興富發股東會承認去年營收二六六點二七億元、年減百分之三十九點八，稅後純益三十七點四億元，年減百分之五十四點三，每股純益二點二九元，低於前一年；會中通過每股配發一點五元股利為二○○五年來低點。

工安 台中捷運 安檢

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