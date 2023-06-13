山富4月獲利再度寫下驚人成績單 EPS 1.33元

山富（2743）公布4月的自結數，再度寫下驚人的成績單，4月營收為3.32億元，年增率1,649%，稅後純益達4,800萬元，每股稅後純益為1.33元。山富今天股價再度攻上漲停亮燈收盤，來到167元。

山富旅遊董事長陳國森年日前就表示，今年旅遊業沒有不樂觀的理由，團體旅遊全面復甦，獎勵旅遊團的需求量大增，加上自由行票務量將大增30%；另外，山富的歌詩達遊輪包船挹注，全年獲利將力拚創高。

陳國森也認為旅客出國需求旺，今年業績一路旺到年底，山富第1季獲利繳出亮麗成績單，單季EPS達2.02元；推出各項包機產品大受歡迎及各種利基型產品組合效果很好，尤其，歐洲旅遊今年7月銷售超熱門，7、8月的歐洲團售出近9成，僅有零星的位子。

陳國森進一步表示，山富復甦瞄準客戶需求，受惠於華航（2610）、長榮航（2618）都增加歐洲航點後，歐洲的旅遊更方便，為旅客推出的產品組合更多元，所以賣的相當好；9月開始搶攻連續假期的郵輪商機，推出歌詩達遊輪莎倫娜號各種自主遊行程，積極與航空公司預定各航點團體機位，打造彈性超高的商務、考察團。