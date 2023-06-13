炫日芬串聯香氛供應鏈 引領台灣香氛產業發展新契機

香氛品牌「Hsuan Ri Fen炫日芬」開啟台灣香氛產業的新篇章！炫日芬宣布，與力麗哲園飯店成為產業鏈的合作夥伴，遊客除了在部落段體驗馬告香氛生態旅遊外，更能在力麗哲園飯店體驗到由馬告營造出的主題房，從味覺延伸到嗅覺，讓遊客沉浸在馬告的清新迷人氣息。

炫日芬品牌共同創辦人暨台灣調香師Jet陳炫良指出，台灣香氛產業發展長年受限於產量的限制，因此多仰賴進口精油原料，而炫日芬以南投為中心點，將全台灣都當作產區，串連北中南的香料生產者，以強化原料供應的不足。

同時藉由品牌台灣原香的基礎上，打造「台灣香氛產業鏈」，善用台灣農業技術與學術的優勢，以產業鏈模式及學校端的基礎扎根，讓台灣成為世界香氛發展的新亮點。

陳炫良表示，炫日芬相當重視產地的維護，以及產地種植的能力培植，透過「銷售回饋，關鍵伙伴教育，產學合作」模式，強化產業鏈永續，並打造出商業優勢，落地養成銷售及推廣人才。

炫日芬也在2022年培育出部落香氛引導師，打造產地沉浸式的旅遊新體驗，更是全台唯一的部落產地調香體驗。

今年更邀請力麗哲園飯店成為產業鏈的合作夥伴，遊客除了在部落段體驗到馬告香氛生態旅遊外，更能在力麗哲園飯店體驗到由馬告營造出的主題房，從味覺延伸到嗅覺。

另外，由力麗觀光集團旗下旅行社進行部落遊程串接，讓遊客更能輕鬆進出部落旅遊踏青，享受一場人文生態之旅。

2023年炫日芬結合產地小農進行香料契作，強化產業鏈共享，確保關鍵伙伴在合作過程中能夠獲得合理的報酬，以維持香料供應品質能夠達到標準，關鍵伙伴可直接從中獲利，不須再經過供應鏈的層層削價，以達到香料供應及產業鏈永續。

最後，透過北中南產地的串聯，並提供關鍵伙伴的相關合作規則，整合全台灣的香料資源，例如推動「產區香料特性盤點」，提供相關研究資訊，鼓勵關鍵伙伴維持並優化。

陳炫良說，炫日芬更積極從教育面著手，與產地的小學合作，進行暑期文化深耕教育，強化學童對於在地特色產業的認知，提升學童對於在地產業關鍵優勢的認同，並掌握台灣香氛產業鏈的關鍵契機。