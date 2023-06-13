國喬開發耐高溫特種尼龍 搶攻車用、耐候商機

國喬（1312）自2011年成立研發中心，與經濟部工業局合作開發耐高溫、耐寒的特種尼龍，目前已獲初步成果，以韌性佳、低吸濕、高耐磨耐蝕等優越的物化特性，搶攻車用、耐候等市場。國喬表示，期能填補產業鏈缺口，帶動下游廠商開發自主化技術、新產品及增加就業機會、投資及產值，提升國內石化產業國際競爭力。

國喬石化指出，耐高溫特種尼龍如PA6T、PA9T、PA10T及HTN等，長期被國際大廠壟斷，國內廠商過去因技術而無法供應，造成下游廠商生產成本高且規格受制。為解決問題及積極回應市場需求，國喬研發中心在2021年起投入新技術與新產品的開發。

目前，國喬石化身為台灣PA66之指標性廠商且具有領導地位，亦持續投入開發耐高溫尼龍及關鍵中間體的自主性生產技術，此外，也投入低碳的生質尼龍開發，將為國喬開創下一個利基產品線。

國喬指出，身為台灣唯一能生產尼龍66的石化業者，與工業局合作開發的耐高溫特種尼龍，具有耐溫/耐寒性、機械韌性優、好加工性、低吸濕、高耐磨/耐蝕/耐LLC/耐融雪劑等特性。目前廣泛應用於單絲，如高檔牙刷、釣魚線、縫紉線、樂器用弦/如吉他弦等、假睫毛、工業毛刷等上。

還可應用於車用零件，如汽車燃油管、散熱器、油箱、變速箱部件、抗融雪劑水箱、儀表盤等；以及如空壓/油壓管、鋰電池/手機外殼、電纜防水接頭/太電模組束帶、電纜包覆等特殊需求產品上。國喬強調，對於提升尼龍產品的產值效益良多。

除了致力投入於現有製程設備改良以及新產品研發，對內累積研發能量，國喬石化對外也與工研院材化所、清華大學、成功大學、高雄大學等知名學術機關共同進行產學合作，針對國內外最新的創新技術、製程及產品進行研究。國喬石化相信，唯有持續研發才是唯一出路。國喬寄望藉此循環逐步提升本身的技術水準，以達成開創新產品事業、擴大營運範疇及轉型成為技術導向的石化公司。