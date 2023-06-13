買家棄預售買中古屋 桃園6區房價逆勢上漲

平均地權條例即將上路，房市信心不免受到影響，但根據桃園市不動產交易e指通最新統計顯示，桃園市13個行政區當中有六個行政區屋齡五年以上中古大樓交易單價相較上月、去年同期都呈上揚。

這六區包括中壢、龍潭、桃園、龜山、蘆竹、觀音。

年月皆增的6區中，又以有A7重劃區的龜山區平均每戶交易單價26.9萬元最高，不只贏過有藝文特區的桃園區24.3萬元，也高過有青埔特區的中壢區22.5萬元，以及傳統北客最愛的蘆竹區26.0萬元，且月增幅10.8%、年增幅11%表現最為亮眼。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，桃園擁有眾多新興重劃區，預售屋量體也相當龐大，過去眾建案百花齊放，在售價和中古大樓差距不如雙北市大的狀況下，確實吸引不少南下北客及在地客層。

但自平均地權條例議題拋出後，因為禁止換約及房地合一稅閉鎖期等因素，就有許多購屋族轉向中古大樓產品，尤其是本身就具有前景利多的區域更是明顯，這在房價相對抗跌上也可看出端倪。

以此次統計資料來看，張旭嵐指出，可以發現龜山區、桃園區、中壢區、蘆竹區等區域的中古房價未受平均地權條例政策影響，價格反而穩定成長。

以桃園區來說，年增幅2.7%、月增幅0.3%，因區內除了有站前商圈、藝文特區、市府園區等已發展成熟商圈外，同時也有中路特區、經國特區、小檜溪重劃區等新興重劃區，且串聯區內最重要的交通建設捷運綠線也正在興建當中，在預售屋市場受政策下，購屋族自然願意將預算放至中古屋上。

蘆竹不管是機場捷運A10站的帶動，抑或是傳統南崁商圈的生活便捷性等，中古屋房價自然也相對抗跌，年增幅2%、月增幅也有7.9%。

中古屋房價支撐力最為穩定的，當屬龜山區，台灣房屋龜山萬壽直營店店長黃俊瑋分析，以下龜山來說，實務上因平均地權條例放棄購買預售屋，轉向中古屋的客層平均增加一成左右。

他分析，主要原因為雙北房價高，龜山區因距離近，加計有省道及機場捷運，30至50分鐘車程是通勤族可接受的時間，因此龜山區受惠交通便利性成為北客族南下的首選購屋區域，區內中古屋產品自然在買氣轉向狀況下受惠。

黃俊瑋表示，中古屋可立即入住，公設比低、室內空間大，更重要的是，通常中古屋主因進場早，購屋成本相對較低，一樣的預算購買中古屋可以入住較蛋黃區域，也是一大誘因，也因此拉抬整體中古屋保值性。

不過，張旭嵐也表示，根據資料顯示，大園區的月減幅度最大，大園區因有著客運園區的重劃因素，曾一度讓大園區房市成為熱門話題，不過購屋族仍是以當下區域建設為考量，在市場信心不足狀況下，因此相對蛋白區的市況就不免受挫。