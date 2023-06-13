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春雨5月營收7.41億元、月增19.7% 後市展望審慎樂觀

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

春雨（2012）5月自結合併營收7.41億元，較4月增加19.7 %；累計前五月合併營收為新台幣34.07億元，較去年同期減少30.2 %。

春雨表示，鋼鐵市況仍屬低迷，但隨著中國鋼廠陸續開出平盤，預期鋼價可止跌回升，後市展望審慎樂觀。台灣地區線材銷售穩定，扣件受歐美地區下單短期遞延影響；印尼地區齋戒月結束，國內營業活動及生產活動回復正常水準，銷售維持一貫好表現；中國大陸地區解封後經濟復甦狀況不如預期，業績成長較為緩慢。

春雨表示，全球經濟趨勢尚未明朗，通膨態勢雖有緩解的跡象，但鋼鐵需求尚未回溫，然客戶庫存去化已接近尾聲，各大鋼廠開盤亦止跌回穩，預期營運有機會落底，審慎樂觀看待後市需求逐季復甦。春雨在這不景氣時，將持續調整體質，善用台鋼集團垂直整合優勢，積極聚焦利基產品，且秉持精實管理的精神，推動智能生產排程，優化流程作業，以提升營運效率。

春雨

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