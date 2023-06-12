威致因設備安裝將減產 將影響營收表現

鋼筋大廠威致（2028）董事會今（12）日決議，配合節能減碳設備安裝及試車作業，煉鋼及軋鋼產線預計分別自7月3日及7月10日起停工約一個月，預期將影響短期營運表現。另該公司並完成董事長改選，由父親郭瑞西交棒給女兒郭素惠。

威致新任董事長郭素惠，配合節能減碳設備安裝與試車作業，考慮設備交貨、安裝進度及景氣淡旺季因素後，今日董事會決議通過，排定煉鋼和軋鋼產線從今年7月初起，實施短暫停工一個月，停工期間產量與營收將受影響。

該公司煉鋼產線夏季期間每個月產量一般排定為4.5萬公噸，軋鋼產線則每個月為4萬公噸，而停工期間，因僅出售在庫存貨，營收將會呈現大幅減少情況。

至於停工期間固定費用損失估計約6,000萬元，但設備安裝完成後，除可提高設備節能減碳效能，提升產能及生產效率，有利於生產成本下降外；同時也可減輕產品單位碳排放量，相對降低未來環保相關成本支出，有助於公司競爭力提升。

據了解，威致今日股東會中完成董事八席 (含獨立董事四席)改選，董事當選名單為郭素惠、郭世賢、郭清文、郭先恭；獨立董事為劉吉雄、夏徐生、丁家輝、王燕景。股東會後召開董事會選任董事長，原董座郭瑞西退居幕後，由其女兒郭素惠接任。