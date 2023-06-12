寶家首度揮軍雙北 與寶雅複合首家店舖開在新北永和

寶雅（5904）齊下複合式居家生活店品牌「寶家POYA HOME」今年首度進軍雙北，展現寶家五金未來有望大舉揮軍北上的決心，今（12）日宣布，以寶雅寶家雙品牌概念店開出「新北永和中山店」，全店超過500坪以上，打造出一站式購足旗艦店。

寶雅表示，會選擇新北市永和，是看好周邊生活機能成熟、大眾運輸便利，地理位置也相當方便，因此是不少客群喜愛的地點。

POYA雙品牌概念店主打以平價、多元品牌、時尚美妝、居家生活等選品，將POYA寶雅不管是國內外美妝保養品、開架及醫美保健品牌、各式帽襪、內著服飾、百搭配件、生活良品、居家美學、各國休閒食品飲料、繽紛飾品、品牌專櫃等多元品類，以及寶家POYA HOME舉凡家用五金、層架收納、 3C家電及食品量販等各式商品，規劃出複合式購物聖地，期望搶攻全年齡層的生活需求。

近期由於通膨影響，在生活上感受到物價上漲壓力，購買民生用品也要精打細算，寶家POYA HOME提供眾多平價、多元品牌的居家生活良品，今年備齊消暑首選家電風扇，提供循環扇、立扇、USB充電等多種規格，都可以讓小資家庭好入手。

還有以及獨家品牌KEYWAY天天系列收納盒，並精選各式各樣生活美學，另外寶家也針對大型傢俱提供免費配送及到府安裝服務。