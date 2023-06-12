快訊

爆性騷案後首露面！鍾沛君召開記者會 曝朱學恒18秒道歉音檔

朱學恒赴北檢「自己告發自己」 他：向鍾沛君道歉

差「1點」攻萬七！台股收16,955點漲68點 台積電收574元

寶家首度揮軍雙北 與寶雅複合首家店舖開在新北永和

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
雙北第一間POYA HOME寶家雙品牌永和中山店。寶雅／提供
雙北第一間POYA HOME寶家雙品牌永和中山店。寶雅／提供

寶雅（5904）齊下複合式居家生活店品牌「寶家POYA HOME」今年首度進軍雙北，展現寶家五金未來有望大舉揮軍北上的決心，今（12）日宣布，以寶雅寶家雙品牌概念店開出「新北永和中山店」，全店超過500坪以上，打造出一站式購足旗艦店。

寶雅表示，會選擇新北市永和，是看好周邊生活機能成熟、大眾運輸便利，地理位置也相當方便，因此是不少客群喜愛的地點。

POYA雙品牌概念店主打以平價、多元品牌、時尚美妝、居家生活等選品，將POYA寶雅不管是國內外美妝保養品、開架及醫美保健品牌、各式帽襪、內著服飾、百搭配件、生活良品、居家美學、各國休閒食品飲料、繽紛飾品、品牌專櫃等多元品類，以及寶家POYA HOME舉凡家用五金、層架收納、 3C家電及食品量販等各式商品，規劃出複合式購物聖地，期望搶攻全年齡層的生活需求。

近期由於通膨影響，在生活上感受到物價上漲壓力，購買民生用品也要精打細算，寶家POYA HOME提供眾多平價、多元品牌的居家生活良品，今年備齊消暑首選家電風扇，提供循環扇、立扇、USB充電等多種規格，都可以讓小資家庭好入手。

還有以及獨家品牌KEYWAY天天系列收納盒，並精選各式各樣生活美學，另外寶家也針對大型傢俱提供免費配送及到府安裝服務。

寶家

延伸閱讀

北桃園、新北3區今起停水43小時 各地復水時間曝光

新北幼兒園疑餵藥案 全教總籲市府盡速釐清疑點

新北疑餵藥案 陳建仁：希望侯友宜勇於負責

侯友宜：賴清德才畫錯重點 搞不清楚新北作法

相關新聞

寶家首度揮軍雙北 與寶雅複合首家店舖開在新北永和

寶雅（5904）齊下複合式居家生活店品牌「寶家POYA HOME」今年首度進軍雙北，展現寶家五金未來有望大舉揮軍北上的決...

公用頻道「台北有影3」影片徵選13日起跑 最高獎金3萬元

為推廣台北市有線電視公用頻道（第3頻道），台北市觀光傳播局與台北市有線電視公用頻道協會合作推出「台北有影3」系列活動，其...

台灣團隊拚開發蛋白組合試劑 1滴血測肺癌復發率

肺癌死亡率之高，且早期患者術後仍可能發生復發、轉移，中山醫大副校長張基晟率團隊鑑定出可預測病人復發的血漿蛋白組合，為開發...

代銷要大膽的飛 王明正接任北市代銷公會理事長

台北市不動產代銷公會於9日晚上舉行第七屆、第八屆理事長交接儀式，卸任理事長海悅國際總經理王俊傑將印信交付創意家行銷董座王...

官員稱「在嘉義應該都買得起房」網炸鍋 房仲曝真相

勞動部次長李俊俋近日在立院回覆立委質詢房價過高，年輕人買不起房時表示，「這要看買在哪裡，我們嘉義大概都買得起，歡迎大家來...

價差超大！七都最划算購屋熱區曝 這區緊鄰高價區卻差千萬

台灣房屋根據聯徵中心今年第1季資料，從樣本數超過百件的行政區當中，找出七都平均鑑估值最親民的平價購屋熱區，各都分別由萬華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦