台灣團隊拚開發蛋白組合試劑 1滴血測肺癌復發率

肺癌死亡率之高，且早期患者術後仍可能發生復發、轉移，中山醫大副校長張基晟率團隊鑑定出可預測病人復發的血漿蛋白組合，為開發預測試劑奠下基礎，以後患者只需在開刀時提供1 c.c.血液，便能得知未來5年內復發機率，提早擁有預防治療機會。

在國科會長期補助下，由中山醫學大學副校長、肺癌權威專家張基晟領導的研究團隊，包括中研院化學所特聘研究員陳玉如、統計所研究員陳璿宇以及台大醫學檢驗暨生物技術學系主任俞松良，共同合作開發「早期肺癌高復發預測套組」，並於今天舉辦學術成果記者會。

張基晟指出，肺癌死亡率居高不下，即使早期肺癌病患經手術治療，仍有高達30%的機率會遭遇復發及癌轉移，因此術後復發問題亟需解方。

為解決此困境，台灣癌症登月計畫團隊建立東亞首個肺癌大數據庫，深度解析台灣肺癌蛋白基因體圖譜。團隊發現，早期肺癌病患若表現出「類晚期」蛋白（late like proteins），其手術後的預後狀況，將較為不利。

「類晚期」蛋白具有開發成檢測試劑的巨大潛力，張基晟帶領研究團隊，聚焦「類晚期」蛋白研發，藉國科會健康大數據計畫支持，開發早期肺癌高風險預測試劑。

經過2年深入分析和篩選，張基晟表示，團隊對1萬4000個蛋白質進行大數據分析，並對127種血漿蛋白質，進行酵素免疫分析法分析評估。

研究團隊檢測來自台大醫院和中山醫學大學附設醫院200名病患的血液樣本，最終，成功鑑定出4種血漿蛋白的組合，可用以預測病人復發。

張基晟指出，此蛋白組對預測早期肺癌手術患者的復發具有高達85%的靈敏度；對於被評為低風險的患者，5年內無一人復發。

張基晟表示，研究團隊已與台灣本土抗體公司成功合作，生產出4種蛋白的單株抗體，為進一步開發預測試劑套組奠定了基礎。

經過國研院儀科中心的專利調研分析，這項4蛋白組合具有很高的專利性，預計將在今年下半年進行台灣和美國的專利申請。

張基晟指出，這個肺癌復發預測試劑有望成為一種可靠的非侵入式血液檢測工具。肺癌患者只需在開刀時提供1c.c.血液，便能得知自己未來5年內的復發機率，提早擁有預防及治療的機會，將得到更好的肺癌控制。

俞松良表示，國科會一直強調，除從研發做到自有產品，增加台灣生技產業競爭力，也要擴大生技產業利潤、有效降低成本，預期試劑價格將落在新台幣1萬至2萬元，大概是目前基因檢測的費用區間。

談及上市時間，張基晟指出，目前已在200名病人身上取得套組的驗證，其中部分已經收案結束，但關鍵還是在專利申請，過程相當費時也可能面臨他國競爭者，因此預估時程至少要2年以後。