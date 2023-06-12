代銷要大膽的飛 王明正接任北市代銷公會理事長

台北市不動產代銷公會於9日晚上舉行第七屆、第八屆理事長交接儀式，卸任理事長海悅國際總經理王俊傑將印信交付創意家行銷董座王明正，由王明正接棒新任理事長。

內政部長林右昌主持監交見證，致詞時表示，平均地權條例將在七月上路，內政部會支持建築及不動產經紀業、代銷業走得穩且長久，產業穩健發展。

王明正以閩南語演說致詞，回顧自身從北漂的「台南囝仔」身分白手起家、在代銷業打拚逾30年的心路歷程，除了許多業主一路以來支持照顧，最感謝貴人富陽建設董事長彭乾業30多年前提攜入行，及長虹建設董事長李文造催生了創意家行銷，才有機會站在這裡替公會發聲。

王明正表示，AI人工智慧浪潮來臨，現在是代銷業全新轉捩點，他期許代銷跟上最新科技，做建築業的翅膀，帶領產業「大膽去飛」，未來才有更多美的建築傳承給台灣後代子孫。

他也引述前輩「籠中鳥」，比喻建築法規的限制，在如此框架下，建設公司想蓋出國際性的建築很難，加上都市更新速度緩慢，房子又老又舊，呼籲加速都更、鬆綁建築法規，建設公司才可以好好發揮，台灣建築才能追上國外潮流。

王明正表示，代銷並非炒房幫兇，建築代銷業者絞盡腦汁規劃好的建案，讓消費者有更好選擇，只要是好的產品，市場上一推出，很快就一屋難求，因為客人要好東西，當然就會反映較高成本，並非是刻意炒高房價。