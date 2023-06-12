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東元5月、前5月營收雙成長 創13年同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

東元電機（1504）今（12）日發布新聞稿說明，5月營收51.09億元，年增6.32%，創13年同期新高，累計前5月營收244.23億元，年增5.65%，同為近13年以來的同期新高。

東元指出，除「智慧生活事業群」微幅衰退外，「機電系統暨自動化事業群」及「智慧能源事業群」皆為成長，其中以高壓馬達出貨成長和工程營收成長，為營收成長的主要動力。

東元今年5月、前5月營收繳出亮眼成績單，東元指出，前5月機電系統暨自動化及智慧能源事業雙成長，主要來自高壓馬達出貨，以及離岸風電、網路數據中心、桃園機場新建工程及儲能等工程的成長，惟空調暨智慧生活事業群方面，因去年同期「班班有冷氣」政策產生的一次性專案收入致使比較基期較高，導致營收與去年同期相比減少。

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