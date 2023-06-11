築間餐飲集團今年全台總店數將達200店 並啓動海外拓點

發跡於基隆的築間餐飲集團，2010年從一家火鍋餐廳，到現今六大品牌全台160多家分店，董事長林楷傑宣布，集團今年預計再開出3至4個全新品牌，目標店家數將突破200家。他強調，除了持續在台灣拓點，也將積極籌劃海外展店計畫。

築間餐飲集團今年首次舉辦供應商年會，顯得意義非凡。今年，集團從300多家供應商中，特別遴選出近100家廠商、200位企業代表出席共襄盛舉。

除此之外，首屆供應商年會中特別規劃績優廠商頒獎典禮，從出席的100多家廠商中，以食材品質、供應服務及創新服務作為評選標準，遴選出30家績優廠商由林楷傑頒發紀念獎盃，感謝供應商的支持與配合。

林楷傑在供應商年會中提到，集團從第一家火鍋餐廳開始，就非常堅持食材品質，即使是未來的200家、300家，他依舊堅持食材品質的把關。

也因為對食材的堅持，更重視每一家供應商，由總經理周秀花親自率領採購物流處、企業社會責任室、訓練部、營運考核部等高階主管拜訪供應商，更前往產地實地及訪查推動食材溯源。

築間餐飲集團今年前五月營業額為24.6億元，年增率49.5%。過去三年，站在海嘯第一排的餐飲服務業飽受疫情影響，反觀築間餐飲集團業績卻是逆勢成長，每一年的年複合成長率都超過50%。

林楷傑除了感謝集團每一位夥伴之外，特別要謝謝每一家供應商、每一位供應商代表，陪築間一起走過疫情最艱困的時間。

林楷傑表示，隨著集團逐漸成長，企業賦予的社會責任也越來越大，為了落實企業社會責任，築間成立企業社會責任室不斷推動永續理念，從產地到餐桌除了為消費者的食品安全把關之外，更注重永續發展。

築間餐飲集團支持台灣在地小農，選用在地食材及永續發展，與供應商簽訂契作，更由總經理率領採購物流、企業社會責任室、訓練部及營運單位高階主管前往實際探訪溯源。

剩食部份，築間餐飲集團推動義煮活動，與伊甸基金會中區資源中心攜手共同守護長照者，由周秀花率領主管團隊十餘人，赴各長照機構進行「義煮」活動，付諸實際力量，盡一份心力。

除此之外，築間餐飲集團每月固定捐贈318公斤牛肉、豬肉、雞肉、羊肉等肉品給社團法人好牧人全人關顧協會，落實企業社會責任。

林楷傑進一步分享，今年台灣展店目標新增60家，延續多品牌策略，今年預計將再開出3至4個全新品牌，麻辣火鍋、韓國烤肉、酸菜魚等餐飲趨勢品牌；除此之外，也將積極推動海外展店計畫，初期以日本及美國為優先，東南亞也列入中。