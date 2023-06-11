經濟選書／落差心態 讓人停止成長

愛德華是查德．維拉德森的前客戶，維拉德森則是南加州首屈一指的財富管理公司太平洋資本的創始人和總裁。

兩人第一次見面時，維拉德森就能從愛德華的肢體語言中看出他的焦慮和擔心。進一步了解愛德華的財務狀況之後，維拉德森向愛德華保證，他有充足的理由對自己的未來充滿信心。當時，愛德華40歲出頭，年收入有六位數，再加上250萬美元現金可供投資。

他告訴維拉德森：「除非能把投資組合提高到500萬美元，我才會有財務安全感，也才能夠放輕鬆。」於是，維拉德森將愛德華的目標設定在500萬美元。

接下來，愛德華按照他們共同制定的計畫去執行，每一年都存錢到帳戶裡。幾年之內，他的投資組合就超過了最初設定的500萬美元目標。但到達這個設定之後，愛德華還是沒有安全感。

他陷入了「比較自己與目標差距多少」的思維中。他擔心未來。他告訴維拉德森：「我覺得我需要1,000萬才有安全感。」

憑藉著豐厚收入和傑出的投資策略，2019年時，投資組合更是達到1,700萬美元，是最初設定財務自由目標的三倍以上。

從局外人的角度來看，這個人完美實現了美國夢，讓自己的收入成長到七位數，擁有一大筆複利資產。而且，毫無疑問地，他是一名精明能幹的商人。

然而，他始終沒有擺脫落差心態，他從未學會如何珍惜自己的進步與收穫，對自己的現況一點也不感激或高興。他仍然焦慮和擔憂著未來。

為此他與維拉德森見面。他想放棄他們在過去16年裡執行得非常成功的計畫和策略，只因為他對未來的看法很悲觀，不認為未來會有更多的增幅走勢。

中止合作之後，愛德華賣掉了所有的投資，將其存進銀行。然而，打從愛德華怯懦地贖回資金、撤出市場，到2021年中我撰寫這本書的兩年內，標準普爾指數上漲超過68％。

你可能也陷入了落差心態。也許你也跟傑佛遜和愛德華一樣，一直把「幸福」和「成功」放在遙遠的未來，而不是現在。如此一來，你將永遠找不到幸福。就算持續獲致更多成就，幸福和安全感也永遠不屬於你，因為落差心態最終會讓人完全停止成長。（摘自《收穫心態》，商業周刊出版）