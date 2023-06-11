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美時與馬來西亞藥廠Teraju Pharma建立戰略夥伴關係

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

跨國特殊學名藥廠美時（1795）宣布，與馬來西亞知名藥廠Teraju Pharma簽約成為策略合作夥伴。美時未來將透過Teraju於馬來西亞穩固醫藥通路布局及在地關係，將美時的優質產品推廣至馬來西亞各個治療領域醫藥市場。

美時表示，Teraju成立於2015年，目前有四大核心服務包括全球藥物採購、倉儲和配銷、銷售和行銷，以及藥品給付管理，該藥廠在馬來西亞的服務範疇廣泛，從全世界採購各類型高品質的品牌藥及學名藥，以滿足馬來西亞市場上的醫藥需求。

美時近年持續外擴，此次與Teraju的合作具體展現了積極佈局東南亞的戰略計劃。預計將於2023年第4季開始於馬來西亞推出一系列包含腫瘤學、心血管代謝和眼科等治療領域的產品組合，透過這些快速問市的產品組合，預期將能有效率的提升美時於馬來西亞的市場佔有率。

根據市調機構IQVIA統計，上述產品的整體市場規模為1,200萬美元，並在過去五年間持續成長。美時總經理Petar Vazharov表示，非常高興這次與Teraju達成了令人振奮的嶄新合作，美時將藉由此次合作在馬來西亞建立重要的地位，尤其在高品質製造和豐富產品線的腫瘤學領域為最。

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