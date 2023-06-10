柏克萊新創加速器首赴台開講 台裔總經理期待探索

國際知名的加大柏克萊分校新創加速器SkyDeck，首次赴台灣舉辦創業家訓練營並協助選訓新創團隊赴美，台裔總經理陳世樸說，這是趟探索家鄉科技新創文化的旅程，滿心期待。

加州東灣柏克萊市中心，有棟顯眼的現代風格建築，頂樓外觀印有SkyDeck標誌，它是隸屬加大柏克萊分校的新創加速器，以「帶著你的登月計畫來我們這裡」（Bring us your moonshot）為其知名標語。

短髮及肩、眼神流露光彩的加速器總經理陳世樸（Sibyl Chen），負責內部各項計畫管理，9日午後，她與2名顧問啟程飛往台灣，協助選送台灣新創團隊赴美交流，並將於14日在台北舉辦創業家訓練營，首次與台灣大眾交流。

行程滿檔的她，出發前接受中央社訪問，談及自身經歷、以及她對新創生態的觀察。陳世樸在美國出生長大、父母現在定居高雄，她說，這趟為期一週的「出公差」，就像是一場「家鄉科技新創文化的探索之旅」。

陳世樸大學就讀柏克萊政治系，畢業後赴約翰霍普金斯高等國際研究學院，攻讀國際關係碩士，年輕時曾短暫回台，擔任時任立委的駐美代表蕭美琴助理。原本想當外交官的她，卻在因緣際會下去到洛杉磯好萊塢發展。

她回憶，「當時每個人都說我瘋了，但我就是想衝一回」。靠著這股衝勁，她先後在2家大企業從事電影發行和融資工作，直到2010年移居北加州。

和許多新創人士一樣，陳世樸樂於嘗試各種挑戰，2014年，創辦電商公司，隔年至3D數據平台Matterport擔任行銷主管，4年多前被延攬至SkyDeck。

SkyDeck在全球新創加速器中名列前茅，在灣區，其與OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）曾任職總裁的Y Combinator，以及史丹佛大學內的StartX，同樣為人所熟知。

只是，琳瑯滿目的各式加速器，外行人往往只看得懂皮毛，不一定明白差異，陳世樸簡單扼要說明，SkyDeck的特性，是它不僅有頂尖大學的資源和網絡，同時也像私營加速器一樣，會提供專門投資基金。

根據官網，SkyDeck的錄取率平均僅有1.5%，其對每家認可的新創公司，會提供20萬美元（約新台幣613萬元）的投資基金。

陳世樸補充，SkyDeck早期與史丹佛大學的加速器類似，主要只開放給校內學生和校友，2018年嘗試轉型，進一步擴大接納全球新創企業。

自轉型後，透過與國際合作的「創新夥伴計畫」（IPP），SkyDeck共輔導過25家台灣新創團隊，當中有超過4家獲得矽谷投資。

陳世樸認為，結合大學資源和外部型態的加速器，適合產品具深度技術的公司，因為艱深技術「溝通門檻高」，學術界通常具備同等知識來協助團隊。

4年多來，陳世樸一路觀察國際新創團隊的發展，發現韓國、日本、台灣等亞洲國家，都越來越看重新創領域，她說，「創新最需要的還是文化環境」，矽谷的氛圍多年來都是在追求改變人類生活方式的破壞性創新，她知道台灣投入很多資源在鼓勵新創，一直想找機會親自返台看一看。

對陳世樸而言，代表SkyDeck回台交流「捨我其誰」，她說，「我是來自台灣，很希望看見台灣科技新創生態可以蓬勃成長，一直延續下去」。