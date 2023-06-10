危老改建獎勵將歸零 北市議員提案訂防災都更容積獎勵

為了兌現選舉政見、加速台北市都市更新推動，台北市長蔣萬安上任不到3個月就推出「都更5箭」但議員陳炳甫指出，危老條例10%的容積獎勵，原於民國109年落日，後來延長5年但逐年遞減，今年剩2%、明年為1% 、後年將完全歸0，老屋越難改建，他要求市府應研擬防災都更容積獎勵。北市府表示，將研擬一個機制，針對防災都更容獎放寬。

北市府統計，北市屋齡逾30年的房子達72%，但陳炳甫說，實際上不止，72%的數據是以戶計算，台北市建管處表示若以更準確的棟數計算，北市超過30年的房子已高達87%，40年以上占74%，連50年以上的房子更達43%。很難想像不幸發生大地震，台北市恐面臨重大災損。

由於「危老條例」的容積獎勵，今年剩2%、明年為1% 、後年將完全歸0。陳炳甫說，超過30年的大樓很難能在3年內完成整合，且危老需100%住戶同意，中央當初所訂落日條款即設計錯誤。隨著時間流逝，老舊建築仍在，誘因即將見底。

陳炳甫說，都更經常膠著在住戶的意願，但真的是住戶的問題嗎？為何住戶不願都更？如果能有更新更安全的房子，民眾不會無緣無故反對。但事實是1坪換1坪，再扣除30%的公設，都更後民眾實際可住的面積就被大打折扣，以一 個三代同堂家庭，原本室內有30坪的房子，都更後可能只能換回20坪的居住面積，對他們而言根本不夠用。

針對防災都更容獎，陳炳甫已在議會正式提案，希望市府研議辦理；台北市長蔣萬安指出，台北市50年以上建物逾40%，是須迫切要解決的問題，所以市府會研究，也正在研議，針對防災型都更相關的容積放寬，特別研擬一個機制。

蔣萬安指出，例如針對60年以上、50年以上的老屋，精算一下，先就這些危險、風險高的建物或耐震係數不足的，趕快提供誘因，提高更新的意願，先來做，這是市府可以研究的。