機捷、基礎建設帶動房價 小資族桃園千萬元房哪裡找

根據聯徵中心發布資訊，去年第4季北北桃竹四縣市30至40歲民眾購屋總價，桃園還有不到1000萬元的交易紀錄，堪稱小資族福音，不過最低總價還是要948.5萬元仍是不小負擔。

小資族要如何從區位找到適合物件？台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，受近年房價上漲影響，北台灣千萬預算買新房的購屋區段不斷縮減，且可選擇的物件，大多「坪數迷你、格局欠佳、地段稍偏」，但桃園仍有部分重劃區價位每坪還在2、3字頭，比如龜山區的機場捷運A7站（國立體育大學、內政部合宜宅）重劃區、八德的擴大重劃區等地，由於區段建設話題豐富、市容規畫整潔，整體CP值不錯，成為近年小資族成家的熱門選擇，其中又以A7重劃區買氣最穩定。

A台灣房屋長庚直營店店長林士涵表示，A7重劃區有機場捷運設站，加上緊鄰新莊、泰山、樹林，與新北市僅一站之隔，轉搭捷運新蘆線方便，享有往來雙北的地利之便，且區段的新案選擇多元，房價也比鄰近的新莊、林口便宜，使A7近年廣受北部青年買家的青睞。

現今A7的核心區段，包括捷運站周邊、文青中小學與合宜宅一帶，新案單價都突破3字頭，有些建案售價追上A8站（林口長庚），總價千萬以內的選擇較有限。不過A7較靠近舊社區的樂善國小一帶，以及離福地較近的樂善寺周邊，千萬預算還有機會買到30坪以內不含車位的小宅，使該地吸引不少青壯客群轉進尋屋。

不過A7重劃區開發較晚，目前可立即入住的成屋社區還不多，因此想快速入住的購屋族，可將考量桃園市八德區的擴大重劃區。陳定中指出，八德擴大重劃區發展已超過10年，區段的生活機能已臻成熟，成屋供給也較豐富，加上當地有捷運綠線主線、綠線延伸中壢，與國道３號大鶯豐德交流道計畫獲中央支持，交通建設利多，發展遠景亮眼，因此房價也從4、5年前的1、2字頭成長到2、3字頭，目前擴大重劃區除了捷運站周邊及大型公園附近外，屋齡5至10年的新古屋，單價普遍落在25至30萬元，購屋門檻相對平實。

另外，桃園鬧區的小檜溪重劃區因具有南崁溪、東門溪水岸特色，且公園綠地廣大，環境宜人，近年也受到不少民眾的關注。但小檜溪重劃區坐落市中心，又是桃園車站往來國道一號的要道，地段條件精華，加上重劃區範圍不大，土地供給有限，地價水位高高在上，因此自推案之初，小檜溪的房價表現就不俗，現今重劃區新案單價已可見4、5字頭，未來發展持續看俏，對小資族而言壓力負擔沈重。

台灣房屋桃園區大有旗艦店店長陳志超表示，小檜溪2019才開始推案，所以現在重劃區的只有5、6個新成屋社區，生活機能也還尚待培養，因此不少具剛性需求的買家，就把目光望向了與小檜溪僅一橋之隔的大有地區，帶動大有地區近期的價量表現。