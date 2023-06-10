2023新竹藝術博覽會於豐邑喜來登掀藝術狂潮
2023年新竹藝術博覽會於9日起，在新竹豐邑喜來登大飯店舉辦，並以「元宇宙的藝術世界」為主題，共計超過30間藝廊參與，300位藝術家共襄盛舉，更有馬來西亞藝廊G13 Gallery、韓國AP Gallery遠道而來，是這繼2022澳門視覺藝術產業協會參展後，新竹藝術博覽會逐漸打開國際藝術產業市場。
新竹地區近年來因經濟發展備受關注，新竹的藝術文化發展也受到各方的期待，自2018年與2019年第一、第二屆新竹藝術博覽會，為新竹地區興起觀展與收藏的全新體驗，2022新竹藝術博覽會在新竹縣、新竹市支持下匯聚豐沛的藝術與設計能量，藉此擘畫藝術產業發展之路，並接力於今年舉辦第四屆。
主辦單位表示，參展展商丁丁藝術空間展出德國藝術家凱薩琳娜(Katharina Arndt)的作品，她的藝術議題主要諷刺當代大眾消費主義美學的頹廢、物質的社會。尚畫廊則是帶來理查•賀仕爾(Richard Hassel)的作品，他的藝術創作和他的建築實踐是相互關聯的，探索複雜的幾何與拼貼排列，這些繁複的幾何圖形也被納入WOHA的建築設計1839當代藝廊則是帶來井津建郎的作品，他是少數專研古典柏金沖印工藝的攝影家。本作以藍色為主色調，呈現神秘幽靜的氛圍。品藝術帶來賀一珉的作品，他受歐洲古典畫派與趙無極抽象風格影響，融貫北宋山水，開創全新意象繪畫風格。
來自韓國的AP Gallery則是主打鄭璥鏸（KyeongHye Chung）的作品，她被認為是韓國新興的年輕藝術家之一，也曾到首爾、釜山、大邱、濟州、高雄、台北和溫哥華舉辦過展覽。馬來西亞的G13 Gallery展出聶·莎茲敏（Nik M Shazmie）的作品，她創造了一個有「博斯風格」的敘事與混合動物和人性結合體的新世界。新竹藝術博覽會集結歐洲、馬來西亞、韓國、越南、泰國等藝術家精彩豐富的作品，值得大家期待。
伊日藝術計劃以六位與新竹有關係的的藝術家，邱君婷、彭希親、彭韋 張淳皓、孫培懋、魏柏任，以「新竹製造」表現出藝術家與當地深刻的連結，看見不一樣的新竹。藝星藝術自1999年至2012策劃國際玻璃藝術節的「國際館」和「主題館」，這次帶來朱麗麗的作品，《新潮女人》系列的主題，以玻璃從事探索造圖結構的多元性。
元宇宙與動漫的跨界想像
新竹藝術博覽會特與 LABIE.io 元宇宙數位內容交易平台合作，元宇宙數位藝術的收藏趨勢。在不受時間和空間的限制，讓藝術家能夠在虛擬環境中盡情創作，也讓觀眾可以在任何時間、任何地點欣賞到這些作品，將真實世界搬進了虛擬的元宇宙中。同樣虛擬也能成為實體，國際藝術大師Ｍr. 研究動漫和漫畫中的視覺藝術語言，用日本文化融合不同形式的當代表現手法，作品充滿色彩與日本味的卡漫人物、蘿莉控和御宅族風格，已成為一種標誌性的文化符號及風格，本次1736房除了展出了台灣著名的塗鴉街頭藝術家Seazk、Creepy Mouse、Debe、Song、Disk的作品，同時更邀請台灣cosplayer「＃肉肉」於6/11（日）來到展區現場，以角色裝扮（動漫）與畫作相互呼應，以次文化的價值觀念和行為，重新帶來衝擊和變化，這樣虛實相互的串連與連結，展現出了當代藝術的創意和多樣性。
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