房市修正 遠雄估2至3年

今年全球經濟放緩、央行升息、「平均地權條例」新修法將上路，讓遠雄華固、潤泰新、長虹、國建、大陸、昇陽等指標建商均保守看待房市後市。遠雄建設昨召開股東會，遠雄董事長趙文嘉表示，房市目前進入往下走階段，這波景氣從二○一九年後一路向上，二○二二年攀到高峰，預估二○二三年買賣移轉棟數恐跌破三十萬棟，銷售速度減緩，房市修正期大約二到三年後，才會再往上。

遠雄建設總經理湯佳峯也補充，目前新建案的開價，將不會再創新高。

潤泰創新昨日也舉行股東會，董事長簡滄圳會後接受訪問表示，就他看來，大約半年時間消費者會更看清楚房價。這段拉鋸時間會有一些小中型開發商承受不住壓力，民眾買房要特別小心，最好選擇有品牌、股本大、財力好的建商，較有保障。

遠雄昨日股東會通過去年稅後淨利五十五億元，每股稅後盈餘七點○四元，共配發現金股利五元。

由於遠雄大巨蛋卡關多年，今年終於露出曙光，昨日股東會中亦有股東提問大巨蛋是否轉售？趙文嘉維持一貫答案，指出「處分不處分都持開放態度」。

湯佳峯表示，大巨蛋本體、商場、旅館商辦三大部分預計最快在七月、九月、十一月取得使照，大巨蛋本體將在拿到執照後三個月試營運，商場則由遠東ＳＯＧＯ承租，旅館飯店管理委託洲際酒店集團，商辦也已經啟動招商。

由於大巨蛋完工後將出售的傳聞不斷，中信金控大股東辜仲諒甚至公開表明，有意吃下約三百億元的龐大股權。對此，趙文嘉指出「遠雄建設是大巨蛋的股東之一，對於是否處分持股，選項都是開放的，將取決於資金效應來做決定。」