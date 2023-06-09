快訊

張國煒讓網紅進星宇駕駛艙惹議 民航局開罰結果出爐

趙建銘弟趙建勳驟逝…腦動脈瘤破裂前多無徵兆 遇1狀況應盡速就醫

新加坡羽賽／戴資穎直落二解決何冰嬌進4強 下戰迎南韓安洗瑩

公司治理評鑑前5% 8企業9連霸 台積電、聯電、信義等ESG優等生 與時俱進蟬聯佳績

撰文／ 鄭嘉蕙

第九屆公司治理評鑑頒獎典禮9日在臺灣證券交易所盛大舉行，共有928家上市公司接受評鑑，其中46家名列前5％。自評鑑舉辦以來，共有台積電（2330）、聯電（2303）、裕隆（2201）、中華（2204）、統一超（2912）、台灣大（3045）、遠傳（4904）、信義（9940）等8家達成「九連霸」紀錄！公司治理不斷與時俱進，ESG優等生為公司治理評鑑的表率。

111年度公司治理評鑑共有928家上市公司、734家上櫃公司接受評鑑，排名前5%的上市公司有46家、上櫃公司有37家。證交所協同櫃買中心舉行「第九屆公司治理評鑑頒獎典禮」，金管主委黃天牧頒獎表揚。

證交所表示，第九屆公司治理評鑑是以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等四大構面共78項指標，綜合評核企業整體公司治理情形。對連續9年公司治理評鑑前5%的入選實屬不易，臺灣證券交易所林修銘董事長、金管會黃天牧主委都表示，公司治理評鑑每年的指標都會檢討，配合國內新修正法規、政策推動重點及國際發展趨勢進行增修以求其精進，更能突顯公司治理評鑑的高度。

信義房屋（9940）是達成公司治理評鑑上市公司排名前5%九連霸紀錄的ESG模範生，究竟是如何自我鞭策達到公司治理評鑑高標？信義房屋陳志桓副總經理表示，「必須從上到下，從上位者有心把公司治理評鑑內化成全員的DNA，社區一家、淨零碳排……都是在這樣的共識下推動，對應到公司治理評鑑便是水到渠成。」

九連霸難能可貴，信義房屋獲得111年度公司治理評鑑前5%佳績優勢與亮點為何？陳志桓副總經理表示，「公司治理必須想在前、做在先！才能在被嚴謹檢視下過關。就是這樣把永續發展內化，透明揭露對股東、投資人提供正確資訊，才能禁得起考驗。」

第九屆公司治理評鑑由信義房屋副總經理陳志桓(右)從金管會主委黃天牧手中接下獎座。 圖／信義房屋提供
第九屆公司治理評鑑由信義房屋副總經理陳志桓(右)從金管會主委黃天牧手中接下獎座。 圖／信義房屋提供

照顧同仁與服務客戶 展現信義房屋企業品格

信義房屋連續9年入選公司治理評鑑前5%，反應的不僅是公司治理嚴謹，更展現企業品格。財務資訊公開透明，以「價值理念」誠實對待同仁、客戶，有充足的資本額承擔交易風險，提供全台一致性保障服務，獲得同仁與客戶信任，成為良好的善循環。

信義房屋表示，41年前創業之初寫下立業宗旨，秉持誠信與業倫理，長期兼顧客戶、同仁、股東、社會、環境及供應商等六大利害關係人權益，透過嚴格自我要求，實踐公司經營透明化永續發展。

對信義房屋而言，秉持「先義後利」的企業品格，獲得同仁與客戶信任，同時轉化為服務的實力，客戶的需求都能被傾聽而得到滿足。

每年公司治理評鑑，嚴格審視信義房屋是否「言行合一」？有近百題逐一嚴謹檢視。信義房屋認為，對客戶而言，房地產買賣動輒數百到上千萬，交易安全為不容妥協的關鍵！信義房屋為資本額73.7億元的上市公司，財務資訊公開透明，有充足的資本承擔交易風險，全台近500家直營分店，提供品質一致的服務。

對待同仁，信義房屋優良公司治理也反映健全的公司體質，在遭遇大環境變化時，較有韌性面對挑戰。2020年新冠肺炎疫情爆發各行各業都受到衝擊，許多房仲加盟店暫停營業。信義房屋體質良好，可以站穩腳步博V型反轉，選擇優先照顧同仁與客戶健康，推出科技看屋，許多同仁受到公司照顧進而照顧客戶，無償幫忙確診的客戶，延續善循環的價值。

疫情期間信義房屋以科技賞屋零接觸，優先照顧同仁與客戶健康。 圖／信義房屋提供
疫情期間信義房屋以科技賞屋零接觸，優先照顧同仁與客戶健康。 圖／信義房屋提供

相關新聞

三花棉業創辦人施純鎰因病辭世 享壽88歲

多次穿著自家產品在廣告中登場，並創造出「我把關，你品管」、「你們需要的，三花都知道」等經典台詞的三花棉業創辦人施純鎰，昨...

遠雄要賣大巨蛋？董座趙文嘉親口回應了

大巨蛋預計今年底試營運，對於過去曾傳出遠雄建設（5522）將「賣蛋」一事，對此遠雄建設董事長趙文嘉今（9）日在股東會中做...

張國煒挨罰！百萬網紅進駕駛艙查證屬實 民航局開罰

星宇航空（2646）董事長張國煒被罰了。4月26日張國煒擔任機長駕駛首航班機飛往美國洛杉磯時，讓非飛航人員的百萬航空網紅...

遠雄：大巨蛋10月前試營運 轉售與否仍持開放態度

遠雄建設今(9)日召開股東會，會中通過去年稅後淨利55億元，每股稅後盈餘7.04元，共配發現金股利5元。由於遠雄大巨蛋卡...

房價會跌嗎？ 潤泰新董座：半年後「夢醒時分」

潤泰創新今（9）日舉行股東會，董事長簡滄圳會後接受訪問表示，目前市場有不少在等房價下修，但大約半年後，就是「夢想時分」，...

中纖不配發股利 董座王貴賢：今年原物料、紡織較辛苦

中纖（1718）今（9）日上午召開股東會，會中通過去年營業報告書及財務報表，去年每股淨損1.01元，決議不配發股利。展望...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦