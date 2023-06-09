公司治理評鑑前5% 8企業9連霸 台積電、聯電、信義等ESG優等生 與時俱進蟬聯佳績

第九屆公司治理評鑑頒獎典禮9日在臺灣證券交易所盛大舉行，共有928家上市公司接受評鑑，其中46家名列前5％。自評鑑舉辦以來，共有台積電（2330）、聯電（2303）、裕隆（2201）、中華（2204）、統一超（2912）、台灣大（3045）、遠傳（4904）、信義（9940）等8家達成「九連霸」紀錄！公司治理不斷與時俱進，ESG優等生為公司治理評鑑的表率。

111年度公司治理評鑑共有928家上市公司、734家上櫃公司接受評鑑，排名前5%的上市公司有46家、上櫃公司有37家。證交所協同櫃買中心舉行「第九屆公司治理評鑑頒獎典禮」，金管主委黃天牧頒獎表揚。

證交所表示，第九屆公司治理評鑑是以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等四大構面共78項指標，綜合評核企業整體公司治理情形。對連續9年公司治理評鑑前5%的入選實屬不易，臺灣證券交易所林修銘董事長、金管會黃天牧主委都表示，公司治理評鑑每年的指標都會檢討，配合國內新修正法規、政策推動重點及國際發展趨勢進行增修以求其精進，更能突顯公司治理評鑑的高度。

信義房屋（9940）是達成公司治理評鑑上市公司排名前5%九連霸紀錄的ESG模範生，究竟是如何自我鞭策達到公司治理評鑑高標？信義房屋陳志桓副總經理表示，「必須從上到下，從上位者有心把公司治理評鑑內化成全員的DNA，社區一家、淨零碳排……都是在這樣的共識下推動，對應到公司治理評鑑便是水到渠成。」

九連霸難能可貴，信義房屋獲得111年度公司治理評鑑前5%佳績優勢與亮點為何？陳志桓副總經理表示，「公司治理必須想在前、做在先！才能在被嚴謹檢視下過關。就是這樣把永續發展內化，透明揭露對股東、投資人提供正確資訊，才能禁得起考驗。」

第九屆公司治理評鑑由信義房屋副總經理陳志桓(右)從金管會主委黃天牧手中接下獎座。 圖／信義房屋提供

照顧同仁與服務客戶 展現信義房屋企業品格

信義房屋連續9年入選公司治理評鑑前5%，反應的不僅是公司治理嚴謹，更展現企業品格。財務資訊公開透明，以「價值理念」誠實對待同仁、客戶，有充足的資本額承擔交易風險，提供全台一致性保障服務，獲得同仁與客戶信任，成為良好的善循環。

信義房屋表示，41年前創業之初寫下立業宗旨，秉持誠信與業倫理，長期兼顧客戶、同仁、股東、社會、環境及供應商等六大利害關係人權益，透過嚴格自我要求，實踐公司經營透明化永續發展。

對信義房屋而言，秉持「先義後利」的企業品格，獲得同仁與客戶信任，同時轉化為服務的實力，客戶的需求都能被傾聽而得到滿足。

每年公司治理評鑑，嚴格審視信義房屋是否「言行合一」？有近百題逐一嚴謹檢視。信義房屋認為，對客戶而言，房地產買賣動輒數百到上千萬，交易安全為不容妥協的關鍵！信義房屋為資本額73.7億元的上市公司，財務資訊公開透明，有充足的資本承擔交易風險，全台近500家直營分店，提供品質一致的服務。

對待同仁，信義房屋優良公司治理也反映健全的公司體質，在遭遇大環境變化時，較有韌性面對挑戰。2020年新冠肺炎疫情爆發各行各業都受到衝擊，許多房仲加盟店暫停營業。信義房屋體質良好，可以站穩腳步博V型反轉，選擇優先照顧同仁與客戶健康，推出科技看屋，許多同仁受到公司照顧進而照顧客戶，無償幫忙確診的客戶，延續善循環的價值。