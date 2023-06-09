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汽車傳動系統製造廠和大工業 5月營收創歷史同期次高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）初步結算2023年5月合併營收為6億3,127萬元，較去年同期增加3.05%、月減1.04%，單5月合併營收創歷史同期次高紀錄；累計前五個月合併營收為29億8,267萬元，年增5.32%。

隨著各車廠均朝電動車轉型發展，公司客戶轉型電動車過程中，燃油車仍有一定市場，但電動車也逐步跟進成長，預期在2027年電動車將可超越燃油車，而和大將會是各車廠優先供應廠商首選，進而帶動營收持續成長。

2023年各家電動汽車大廠勢必爭相發表新型電動車款及擴增生產產能，將持續維持百家爭鳴的榮景。因此和大近年積極佈署建置新世代AI廠房，以因應日益增多的歐美系車廠轉型電動車之投入及新創公司加入電動車市場，和大嘉義五廠新建工程正緊鑼密鼓興建中，預計六月底申請廠房使用執照，第三季設備安裝，第四季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸。

另外大里廠區1088地號千坪土地也於五月底取得建照並同步展開擴廠計畫，預計2024年9月完工，將可重整大里廠區產能配置，提升製程競爭力，除此之外，配合美系客戶在地製造的政策驅使，公司已正式啟動美墨邊境覓地設廠的專案評估規劃，預計半年內決定廠址，至遲二年內第一期投產，以迎接未來電動皮卡、電動洲際卡車及自駕配送車隊等營運成長動能。

和大持續推動加速轉型，啟動事業群分割計畫，旗下生產齒輪加工設備的機械事業部將於9月1日獨立分割為新創公司，積極投入智慧機械設計與製造領域，同時結合關係企業高鋒公司產銷平台，將朝多元多角化發展，更可共同輔助和大嘉義大埔美園區建構全台最大AI智能化生產線的智慧工廠。

電動車 和大

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