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國建通過每股配0.5元現金 今年房市投資買盤觀望、剛性買盤仍在

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

國泰建設（2501）今（9）日舉行股東會，會中通過2022年營業報告書及財務報表、2022年度盈餘分派案；並完成董事之改選，當選董事者九席（含三席獨立董事）：張清櫆、李虹明、蔡宗諺、朱中強、林清樑、莊琬華、張元宵、于祖康、李豊鯤；會中並討論通過解除公司第20屆董事競業禁止之限制案。

國建通過去年營收為167.91億元、年增34.5%，稅後純益為12.07億元、年增42.5%，每股純益為1.04元，優於前年0.73元，會中通過每股配發0.5元現金股利，並優先自最近年度之未分配盈餘分配之；公司股東常會後，隨即舉行臨時董事會，推選張清櫆為董事長。

展望2023年，國建指出，經濟方面，預期內需消費支撐，景氣受到出口表現疲軟影響，但開放國門重啟旅遊、消費等，生活逐漸重回正軌，供應鏈中斷擔憂降低，讓經濟成長恢復動能，有望呈現觸底反彈回升；住宅市場面受到政府滾動式祭出打炒房政策影響，雖遞延的剛性買盤仍然存在，但民眾對於耐久財的投資較為觀望，因此，2023年公司將順應整體經濟環境審慎推案。

國泰建設今年上半年規劃推出永和「國泰民樂」、台中「國泰美禾」；下半年預計推出與日商合資的三重「三重段」等案，並視景氣狀況調整推案量能與節奏，持續以多元開發方式增加土地儲備，穩健朝綜合開發商前進。

國泰 股東會

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