台北世貿中心國貿大樓 榮獲國際 WELL 健康建築黃金級認證
台北世界貿易中心國際貿易大樓2023年5月31日取得國際 WELL 健康建築黃金級認證，成為國內首棟取得 WELL 健康建築認證的商辦大樓。這項認證的取得，突顯了國貿大樓在 ESG 環境永續的承諾中提供健康且優質工作環境方面的努力。
WELL 認證是由國際知名的建築標準機構 IWBI（International WELL Building Institute）所頒發。WELL 是藉由室內環境來提升人體健康與福祉的建築認證標準，從空氣、水、營養、光、運動、熱舒適、聲環境、材料、精神及社區十大領域的健康屬性進行評估，由第三方機構獨立認證。該認證確保建築物在前述十項指標達到嚴格的標準，並為租戶及訪客提供一個健康、舒適的室內環境。
台北世界貿易中心國際貿易大樓的經營團隊繼2022年9月發表第一份 ESG 報告書、宣示對企業永續的承諾之後，今年又取得 Well 黃金級認證，預估將在2023年中取得 Leed 綠建築認證，在在顯示國貿大樓對於實踐環境永續的決心與努力。國貿大樓表示，成為台灣首棟取得 WELL 認證的商辦建築，就是致力於提供最佳工作環境和推動建築可持續發展的堅定證明。
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