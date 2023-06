台北世貿中心國貿大樓 榮獲國際 WELL 健康建築黃金級認證

台北世界貿易中心國際貿易大樓2023年5月31日取得國際 WELL 健康建築黃金級認證,成為國內首棟取得 WELL 健康建築認證的商辦大樓。這項認證的取得,突顯了國貿大樓在 ESG 環境永續的承諾中提供健康且優質工作環境方面的努力。

WELL 認證是由國際知名的建築標準機構 IWBI(International WELL Building Institute)所頒發。WELL 是藉由室內環境來提升人體健康與福祉的建築認證標準,從空氣、水、營養、光、運動、熱舒適、聲環境、材料、精神及社區十大領域的健康屬性進行評估,由第三方機構獨立認證。該認證確保建築物在前述十項指標達到嚴格的標準,並為租戶及訪客提供一個健康、舒適的室內環境。